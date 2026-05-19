Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού της πηγής της έντονης οσμής που έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Αθήνας. Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης ενημέρωσε για τις ενέργειες του Δήμου και την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, επισημαίνοντας ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία με την Πυροσβεστική.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook, έχουν καταγραφεί πολλές αναφορές πολιτών για οσμή φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές της πόλης. Ο ίδιος σημείωσε ότι η Πυροσβεστική έχει δεχθεί αντίστοιχες αναφορές και από άλλους δήμους του Λεκανοπεδίου.

«Στο Δήμο Αθηναίων έχουν έρθει πολλές αναφορές για οσμή φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές της πόλης. Έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Πυροσβεστική οι οποίοι μας ενημέρωσαν οτι έχουν πολλές αναφορές και σε άλλες περιοχές και δήμους του Λεκανοπεδίου και ήδη υπάρχουν πεζοπόρα τμήματα ελέγχου της εταιρείας αερίου που διενεργεί ελέγχους. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση».

Η δημοτική αρχή παρακολουθεί στενά το ζήτημα, ενώ οι έλεγχοι από τα συνεργεία της εταιρείας φυσικού αερίου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.