«Δεν απομένει πολύς χρόνος» σε ΗΠΑ και Ιράν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, προειδοποίησε χθες εκπρόσωπος του Πακιστάν που έκανε γνωστό ότι η χώρα του κοινοποίησε στην Ουάσιγκτον μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι η πρόταση αυτή δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για την επίτευξη συμφωνίας, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios.

Ωστόσο, με ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι αναβάλλει προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν ώστε να συνεχιστούν οι προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου Al Arabiya, η Τεχεράνη δείχνει πρόθυμη να συμφωνήσει σε ένα μακροχρόνιο πάγωμα του πυρηνικού της προγράμματος αλλά όχι στον πλήρη τερματισμό του και φέρεται να θέτει ως όρο τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου της στη Ρωσία αντί για τις ΗΠΑ, ενώ υπαναχωρεί από την αρχική της απαίτηση για καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων, επιδιώκοντας ως αντάλλαγμα οικονομικές διευκολύνσεις.

Μηχανική υποστήριξη

Η εκεχειρία που ισχύει έπειτα από έξι εβδομάδες πολέμου που ακολούθησαν τις αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν, γίνεται όλο και πιο εύθραυστη, με τον πρόεδρο Τραμπ να σχολιάζει ότι ουσιαστικά βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» και να προειδοποιεί ότι «ο χρόνος τελειώνει». Χθες, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι ΗΠΑ προσφέρουν άρση των κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο προκειμένου να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία. Η προσφορά δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί και δεν θα τεθεί σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, προστίθεται στο δημοσίευμα. Οπως ανέφερε η ιστοσελίδα Axios, o Τραμπ αναμενόταν να συναντηθεί με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας αργά χθες για να συζητήσουν επιλογές για την επανέναρξη της στρατιωτικής δράσης. Ο Μπαγκάεϊ δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια.

Στα Αραβικά Εμιράτα

Εν τω μεταξύ, παραμένει η ανησυχία για το χτύπημα drone κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που προκάλεσε πυρκαγιά. Εκπρόσωπος των ΗΑΕ έκανε λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση», εκτιμώντας πως το drone εκτοξεύθηκε είτε από το Ιράν είτε από κάποια από τις οργανώσεις που συνεργάζονται μαζί του στην περιοχή. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ακριβώς έξω από το πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα, με την πυρηνική ρυθμιστική Αρχή των Εμιράτων να δηλώνει ότι δεν υπήρξε διαρροή ραδιενέργειας ή κίνδυνος για το κοινό. Ωστόσο, σημειώθηκε σε μια εξαιρετικά τεταμένη στιγμή – λίγο μετά υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Νετανιάχου, οι οποίοι συζήτησαν την επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν. Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι αναχαίτισε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στον Νότιο Λίβανο

Στο άλλο μέτωπο, εκείνο του Νότιου Λιβάνου, το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές χθες, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων – και τα δύο παρά την ανακοίνωση για παράταση της εκεχειρίας. Οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται κυρίως στον Νότιο Λίβανο, από τις 16 Απριλίου, όταν ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε για πρώτη φορά την κατάπαυση του πυρός. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε χθες ότι ο αριθμός των νεκρών στον Λίβανο έχει αυξηθεί σε 2.988 από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου, μεταξύ των οποίων 613 γυναίκες, παιδιά και εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Ο αντισημιτισμός

Μέσα σε όλα αυτά, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί δημοσίευμα του Axios, στο οποίο τουλάχιστον 25 αμερικανοεβραίοι γερουσιαστές και βουλευτές δηλώνουν πως ο αντισημιτισμός έχει αναζωπυρωθεί τόσο πολύ στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ, ώστε να δέχονται τις χειρότερες επιθέσεις ρητορικού μίσους που έχουν υποστεί ποτέ – σε τηλεφωνικές κλήσεις και e-mail στα γραφεία τους καθώς και σε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο Χίτλερ ήταν άξιος, είχε 100% δίκιο», έγραψε ένας ψηφοφόρος στον εβραίο βουλευτή Τζέρι Νάντλερ (Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη). Πολίτης φώναξε σε φωνητικό μήνυμα προς το γραφείο του βουλευτή Γκρεγκ Λάντσμαν (Δημοκρατικός από το Οχάιο): «Δεν μου αρέσουν οι Εβραίοι και ο βουλευτής πρέπει απλώς να πεθάνει». Σε συνεντεύξεις, οι νομοθέτες περιέγραψαν το πρόβλημα ως χειρότερο από ό,τι έχουν δει ποτέ. «Εχουμε διασχίσει τον Ρουβίκωνα», διαπιστώνει ο βουλευτής Τζάρεντ Μόσκοβιτς (Δημοκρατικός από τη Φλόριντα).