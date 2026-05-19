Η ελληνική γαστρονομία συνεχίζει να συγκεντρώνει διεθνείς διακρίσεις, με τα παραδοσιακά προϊόντα της χώρας να εντυπωσιάζουν τους γευσιγνώστες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον διεθνή οδηγό Taste Atlas, η Γραβιέρα Νάξου αναδείχθηκε ως το κορυφαίο σκληρό τυρί στον κόσμο, ξεπερνώντας μεγάλες τυροκομικές δυνάμεις όπως η Γαλλία και η Ιταλία.

Το διάσημο κυκλαδίτικο τυρί συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία του, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική ποιότητα των ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης). Η διάκριση αυτή ενισχύει τη διεθνή φήμη της Ελλάδας στον τομέα της παραδοσιακής τυροκομίας.

Το «χρυσό» τυρί των Κυκλάδων

Η Γραβιέρα Νάξου ξεχώρισε για τη μοναδική της γεύση, που οφείλεται στο ντόπιο αγελαδινό γάλα – με μικρές προσθήκες προβείου ή γίδινου – καθώς και στα αρωματικά βότανα του νησιού με τα οποία τρέφονται τα ζώα. Η γλυκιά, βουτυρένια της επίγευση και η απαλή υφή της κέρδισαν τόσο τους ειδικούς όσο και τους χρήστες της πλατφόρμας, χαρίζοντάς της την πρώτη θέση.

Η ελληνική τυροκομία στις κορυφαίες θέσεις

Η επιτυχία της Ελλάδας δεν περιορίστηκε μόνο στη Νάξο. Στη λίστα του Taste Atlas διακρίθηκαν και άλλα ελληνικά τυριά, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική τυροκομική παράδοση συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες παγκοσμίως.

Η Γραβιέρα Κρήτης κατέλαβε την 3η θέση, ενώ η Κεφαλογραβιέρα και το Μετσοβόνε βρέθηκαν στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα. Έτσι, τέσσερα ελληνικά τυριά βρέθηκαν μέσα στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως.

Στην πρώτη εικοσάδα συναντώνται ακόμη το Σαν Μιχάλη (11η θέση), το Λαδοτύρι Μυτιλήνης (14η), η Γραβιέρα Αγράφων (16η), ενώ το Κεφαλοτύρι κατέλαβε την 21η θέση. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη σταθερή παρουσία της Ελλάδας στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη.