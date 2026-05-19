Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι, τραυματίστηκαν σοβαρά σε πυροβολισμούς στον δήμο Ελ Εχίδο της Αλμερία αργά το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με την Πολιτοφυλακή, έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ στην περιοχή αναπτύχθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Ο δράστης συνελήφθη νωρίς το πρωί της Τρίτης, αφού παραδόθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Τα δύο θύματα είναι οι γονείς του.

Πηγές της Πολιτοφυλακής ανέφεραν ότι ένα από τα τραυματισμένα παιδιά, ηλικίας επτά μηνών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το βρέφος είναι γιος του δράστη. Ένα ακόμη παιδί, δύο ετών, τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ μεταξύ των υπόλοιπων τραυματιών βρίσκονται μια γυναίκα και ένας άνδρας 60 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 της Ανδαλουσίας δέχθηκε πολλαπλές κλήσεις γύρω στις 11:15 το βράδυ της Δευτέρας, που ανέφεραν πυροβολισμούς στην περιοχή El Canalillo, της Ισπανίας, κοντά στο Balanegra και εντός του δήμου Ελ Εχίδο, σύμφωνα με πηγές του οργανισμού. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τοπικής και της Εθνικής Αστυνομίας, καθώς και της Πολιτοφυλακής, η οποία ανέπτυξε μέλη της Ομάδας Ταχείας Δράσης (GAR) και ανέλαβε την έρευνα.

Στο σημείο κλήθηκε και προσωπικό έκτακτης ιατρικής βοήθειας, το οποίο εντόπισε τους δύο νεκρούς —τους γονείς του δράστη— και τέσσερις τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Πονιέντε και Τορεκάρντενας. Ανάμεσά τους ήταν τα δύο παιδιά, ένα εκ των οποίων ο γιος του συλληφθέντος. Ένας από τους ενήλικες τραυματίες νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο φερόμενος ως δράστης αρχικά τράπηκε σε φυγή, ωστόσο παραδόθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο αστυνομικό τμήμα του Ελ Εχίδο, σύμφωνα με το Europa Press.