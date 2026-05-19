Οι ΗΠΑ ενισχύουν τους υγειονομικούς ελέγχους στα σύνορα για την αντιμετώπιση του ιού Έμπολα, μετά τη μόλυνση Αμερικανού πολίτη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου έχει ξεσπάσει νέα επιδημία. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), τα μέτρα περιλαμβάνουν ελέγχους σε ταξιδιώτες από πληγείσες αφρικανικές χώρες και προσωρινό περιορισμό στη χορήγηση βίζας σε όσους έχουν ταξιδέψει στις περιοχές αυτές.

Οι ανακοινώσεις ήρθαν μετά την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) να κηρύξει την επιδημία στη ΛΔ Κονγκό ως διεθνή υγειονομική έκτακτη ανάγκη. Τα CDC διευκρίνισαν ότι εργάζονται «για τον επαναπατρισμό με πλήρη ασφάλεια ενός μικρού αριθμού Αμερικανών που έχουν επηρεαστεί άμεσα από αυτή την επιδημία».

Όπως έγινε γνωστό, ένας Αμερικανός γιατρός μολύνθηκε από τον ιό «στο πλαίσιο της εργασίας του στη ΛΔ Κονγκό». Σύμφωνα με το BBC, ο γιατρός εργαζόταν από το 2023 σε νοσοκομείο της Μπούνια, στην επαρχία Ιτούρι – περιοχή που θεωρείται επίκεντρο της επιδημίας. Ο ίδιος εμφάνισε «συμπτώματα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και βρέθηκε θετικός αργά την Κυριακή», όπως δήλωσε ο Σατίς Πιλάι, αρμόδιος για τη διαχείριση του Έμπολα στα CDC. Προγραμματίζεται η μεταφορά του στη Γερμανία για ιατρική περίθαλψη.

Τα CDC εκτιμούν ότι ο άμεσος κίνδυνος για το κοινό στις ΗΠΑ παραμένει μικρός, ωστόσο «θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την κατάσταση όπως εξελίσσεται και ενδέχεται να τροποποιήσουμε τα μέτρα δημόσιας υγείας με βάση τις νέες πληροφορίες». Παράλληλα, επιβλήθηκαν περιορισμοί εισόδου στις ΗΠΑ για αλλοδαπούς που έχουν ταξιδέψει τις τελευταίες 21 ημέρες σε Ουγκάντα, ΛΔ Κονγκό ή Νότιο Σουδάν.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Καμπάλα ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της υπηρεσίας έκδοσης βίζας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «ανήσυχος» για την επιδημία, σημειώνοντας πως «πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή περιορίζεται στην Αφρική, αλλά είναι κάτι που παρουσιάζει έξαρση».

Η εξάπλωση του ιού και οι ανησυχίες των ειδικών

Για το στέλεχος του ιού Έμπολα που ευθύνεται για την παρούσα επιδημία δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία. Σύμφωνα με τις αρχές της ΛΔ Κονγκό, μέχρι την Κυριακή είχαν καταγραφεί 91 θάνατοι και περίπου 350 ύποπτα κρούσματα, κυρίως στις επαρχίες Ιτούρι και Βόρειο Κίβου. Δύο θάνατοι έχουν αναφερθεί και στη γειτονική Ουγκάντα.

Το στέλεχος Bundibugyo του ιού φαίνεται πως εξαπλωνόταν για εβδομάδες πριν εντοπιστεί. «Επειδή τα αρχικά τεστ αναζητούσαν το λάθος στέλεχος του Έμπολα, είχαμε πολλά αρνητικά», εξήγησε ο Μάθιου Κάβανο από το Center for Global Health Policy and Politics του πανεπιστημίου Τζόρτζταουν. «Προσπαθούμε να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο με ένα πολύ επικίνδυνο παθογόνο», πρόσθεσε.

Απόσυρση από τον ΠΟΥ και αντιδράσεις

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία, οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν επισήμως από τον ΠΟΥ και περιόρισαν τη χρηματοδότηση ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της USAID, η οποία είχε καθοριστικό ρόλο σε προηγούμενες επιδημίες Έμπολα. Παρά ταύτα, τα CDC διαβεβαιώνουν ότι συνεργάζονται με διεθνείς εταίρους και τις υγειονομικές αρχές των πληγεισών χωρών.

Στα μέτρα που ανακοίνωσαν περιλαμβάνεται «η ανάπτυξη προσωπικού των CDC προκειμένου να υποστηρίξουν τις προσπάθειες να ελεγχθεί η επιδημία στις πληγείσες περιοχές» καθώς και βοήθεια στη διενέργεια τεστ και στην ιχνηλάτηση επαφών. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε παράλληλα την αποδέσμευση 13 εκατ. δολαρίων για επιχειρήσεις «άμεσης επέμβασης».

Ωστόσο, ο Κάβανο χαρακτήρισε «απογοητευτική» την αντίδραση των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι συνοριακοί έλεγχοι είναι «περισσότερο θέατρο παρά αποτελεσματικά μέτρα δημόσιας υγείας». Όπως είπε, «η κυβέρνηση Τραμπ ισχυριζόταν ότι μπορεί να διαπραγματευθεί διμερείς συμφωνίες για να παρακάμψει τον ΠΟΥ. Αυτή η επιδημία αποδεικνύει πως η στρατηγική αυτή δεν λειτουργεί».