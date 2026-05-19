Σαν «κράτος εν κράτει» φέρεται να δρούσε επί χρόνια εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, σκορπίζοντας φόβο σε αγρότες και κτηνοτρόφους, καταπατώντας εκτάσεις και αποκομίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε στη σύλληψη έξι ατόμων από τα Βορίζια, ενώ η δικογραφία αποκαλύπτει εκβιασμούς, εμπρησμούς, καταστροφές καλλιεργειών και ένα καθεστώς τρομοκρατίας που – σύμφωνα με τις αρχές – είχε επιβληθεί σε ολόκληρες αγροτικές περιοχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται ένας 43χρονος και οι δύο ανιψιοί του, ηλικίας 44 και 39 ετών, οι οποίοι θεωρούνται βασικά μέλη της σπείρας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα, ενώ οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στο Ρέθυμνο.

Η πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε ότι η ομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από το 2021, προκαλώντας φόβο στους κατοίκους των αγροτικών περιοχών. Μέσω απειλών και εκβιασμών, επιχειρούσαν να αποσπούν εκτάσεις και να διευρύνουν τις κτηνοτροφικές τους δραστηριότητες. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, αποκόμιζαν παράνομα οικονομικά οφέλη μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΟΣΔΕ, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., όταν τα θύματα αντιδρούσαν ή προχωρούσαν σε καταγγελίες, οι δράστες προχωρούσαν σε πράξεις αντεκδίκησης, όπως εμπρησμούς και καταστροφές περιουσιών. Εξιχνιάστηκαν εκβιασμοί εις βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων, εμπρησμός οχήματος τον Μάιο του 2025 και εκτεταμένες φθορές σε καλλιέργειες.

Οι ζημιές στις αγροτικές εκτάσεις υπολογίζονται σε πάνω από 200.000 ευρώ, ενώ τα μέλη της ομάδας και συγγενικά τους πρόσωπα φέρονται να εισέπραξαν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ύψους 586.498,73 ευρώ την περίοδο 2021–2025. Η δράση τους, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, χαρακτηριζόταν από επιθετικότητα και αίσθηση ατιμωρησίας. «Επιδρομείς και κατακτητές μαζί», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ο εμπρησμός και ο «ψεύτικος όρκος στον Άγιο»

Ένας από τους παθόντες περιέγραψε ότι επί πέντε χρόνια δεν μπορούσε να πλησιάσει την περιουσία του, καθώς είχε εκδιωχθεί με απειλές. Κάθε φορά που κατέθετε μήνυση, δεχόταν αντίποινα. Τα ξημερώματα της 29ης Μαΐου 2025, κατηγορούμενοι φέρονται να πυρπόλησαν το όχημα του γιου του, προκαλώντας ζημιά 27.000 ευρώ. Ο εμπρησμός, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως είχε συντεκνιά με την οικογένεια κατηγορουμένου και ότι συνόδευσε ύποπτο στα Κεραμειά Χανίων για να ορκιστεί στην εικόνα του Αγίου Νικολάου του Δικαστή. «Και ο αθεόφοβος ορκίστηκε», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης περιλαμβάνει καταθέσεις 40 παθόντων. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι τα πραγματικά θύματα είναι περισσότερα, καθώς αρκετοί φοβήθηκαν να καταθέσουν.

«Πέθανε ο πατέρας μου και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιο μας…»

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως κάθε κατάθεση αποκαλύπτει μια ξεχωριστή ιστορία. Μία γυναίκα κατέθεσε ότι μετά τον θάνατο του πατέρα της, οι κατηγορούμενοι κατέλαβαν το ποιμνιοστάσιο της οικογένειάς της και τους εκδίωξαν από την περιουσία τους.

Τον Μάιο του 2022, κάτοικος της Πλάκας Φουρφουρά Αμαρίου διαπίστωσε ότι το αμπέλι του είχε καταστραφεί: περίπου 400 κουρμούλες κόπηκαν με ηλεκτρικό ψαλίδι, επειδή αρνήθηκε να παραχωρήσει γη προς μίσθωση. Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, κόπηκαν πάνω από 130 ελαιόδεντρα ως πράξη εκδίκησης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι βασικοί κατηγορούμενοι και οι σύζυγοί τους υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν, με σκοπό την αποκόμιση παράνομων κοινοτικών ενισχύσεων.