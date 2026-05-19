Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η οποία εξέδωσε την πρόγνωσή της τα μεσάνυχτα της Τρίτης 19 Μαΐου 2026, αναμένονται σήμερα τοπικά έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για πιθανώς ισχυρές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στις παραπάνω περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι το απόγευμα στα 5 με 6, και στα νότια πελάγη δυτικοί-βορειοδυτικοί έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας έως τους 25 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Στη Μακεδονία αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, αρχικά στα δυτικά και κεντρικά και στη συνέχεια και στα ανατολικά. Οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους το μεσημέρι 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν και θα δώσουν βροχές ή όμβρους, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν γρήγορα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλία τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι ισχυρά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, που θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις και άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, με σταδιακή ενίσχυση. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Αττική: Νεφώσεις που θα αυξηθούν και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα βόρεια υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης καταιγίδας. Οι άνεμοι νότιοι 2-4, που θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 15 έως 25 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-3, που θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Επόμενες ημέρες

Τετάρτη 20 Μαΐου: Νεφώσεις στα ανατολικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, στα νότια έως 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, φτάνοντας έως 27 βαθμούς.

Πέμπτη 21 Μαΐου: Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι-απόγευμα. Πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, στο βόρειο Ιόνιο έως 7. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 22 Μαΐου: Στα βορειοανατολικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός με πιθανές απογευματινές βροχές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 6. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 23 Μαΐου: Άστατος καιρός στα ανατολικά με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες το μεσημέρι-απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι 3-4 και στα πελάγη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.