Καταγγελία για βιασμό σε βάρος ενός 19χρονου κατέθεσαν δύο ανήλικες, υποστηρίζοντας ότι ο νεαρός τις κακοποίησε το περασμένο Σάββατο (16/5) στο σπίτι του σε νησί των Βορείων Σποράδων.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, οι τρεις νέοι, όλοι κάτοικοι του νησιού, γνωρίστηκαν μέσω social media. Το Σάββατο συναντήθηκαν, διασκέδασαν μαζί και στη συνέχεια πήγαν στο σπίτι του 19χρονου, όπου –όπως κατήγγειλαν στην Αστυνομία– εκείνος φέρεται να βίασε τις δύο 16χρονες φίλες.

Μετά την καταγγελία, ο 19χρονος συνελήφθη. Ο νεαρός που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και βρισκόταν στο νησί με άδεια, αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό και κατάχρηση ανικάνων προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές που επικαλείται το magnesianews.gr, το πρωί της Δευτέρας (18/5) ο συλληφθείς μεταφέρθηκε με σκάφος στον Κατηγιώργη και από εκεί με περιπολικό της Αστυνομίας στο Στρατοδικείο Λάρισας, το οποίο θα αποφασίσει τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.