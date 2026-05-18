«Ξινά» βγήκαν τα γενέθλια για έναν 41χρονο από τον Βόλο το περασμένο Σάββατο (16/5), όταν η βραδινή του έξοδος κατέληξε σε τροχαίο ατύχημα.

Ο 41χρονος αφού διασκέδασε με τον κουμπάρο και έναν φίλο του στις Αλυκές, αποφάσισε να οδηγήσει, παρότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Κατά την επιστροφή του στον Βόλο, το ΙΧ του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην οδό Παγασών. Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Βόλου που έσπευσαν στο σημείο, υπέβαλαν τον οδηγό σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε συγκέντρωση 2,20 χιλιοστών του γραμμαρίου αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25. Ο 41χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο πατέρας του κατηγορούμενου δήλωσε την έκπληξή του για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι ο γιος του δεν έχει δώσει ποτέ αφορμή και δεν συνηθίζει να πίνει. «Είχε γενέθλια, βγήκε έξω και ήπιε τέσσερα–πέντε ποτήρια ουίσκι. Στον γυρισμό πετάχτηκε κάτι στο αυτοκίνητο και είχε τροχαίο. Τον ρώτησα αν είναι καλά και μου είπε ότι είναι εντάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Ο κατηγορούμενος εξήγησε, ότι αισθανόταν καλά και γι’ αυτό αποφάσισε να οδηγήσει, καθώς οι συνοδοί του δεν μπορούσαν να το κάνουν. «Εγώ οδηγώ από μικρός. Δεν ένιωθα χάλια και έτσι ανέλαβα να οδηγήσω. Στον δρόμο όμως πετάχτηκε μια γάτα, έστριψα το τιμόνι δεξιά για να την αποφύγω και το ΙΧ έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο», είπε στο δικαστήριο.

Ο ίδιος υποστήριξε, ότι παρέμεινε στο σημείο του ατυχήματος και επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη του άλλου οχήματος, δηλώνοντας πρόθυμος να καλύψει τα έξοδα επισκευής και να του νοικιάσει αυτοκίνητο για τις ανάγκες της εργασίας του. Παραδέχτηκε το λάθος του, εξέφρασε μεταμέλεια και ζήτησε συγγνώμη. Ο εισαγγελέας της έδρας τόνισε, πως ο οδηγός δεν θα έπρεπε να είχε πάρει το αυτοκίνητό του εξ αρχής, γνωρίζοντας ότι θα κατανάλωνε αλκοόλ λόγω των γενεθλίων του. Το δικαστήριο κατέληξε στην ενοχή του για τις δύο κατηγορίες, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία.