Η Άγγελα Μέρκελ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες απέναντι στη Ρωσία, με στόχο την επίτευξη ειρήνης στη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας δήλωσε ότι “λυπάται” που η Ευρώπη “δεν αξιοποιεί επαρκώς το διπλωματικό δυναμικό της”, σε συνέντευξη στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο WDR. Παράλληλα, τόνισε πως θεωρεί “απόλυτα δικαιολογημένο” να συνεχιστεί η στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, ώστε να επιτευχθεί αποτρεπτικό αποτέλεσμα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Η Μέρκελ υπενθύμισε ότι κυβέρνησε τη Γερμανία επί 16 χρόνια, έως τον Δεκέμβριο του 2021, λίγους μήνες πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Έκτοτε, έχει δεχθεί επικρίσεις για την επιεική στάση της απέναντι στη Μόσχα και για την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από ρωσικές προμήθειες σε χαμηλό κόστος.

Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία του συνδυασμού “στρατιωτικής αποτροπής + διπλωματικών δραστηριοτήτων”, επισημαίνοντας ότι αυτός ο διττός δρόμος είναι κρίσιμος για την ασφάλεια της Ευρώπης. Παράλληλα, σημείωσε πως “δεν είναι αρκετό” μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία, προσθέτοντας: “Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι”.

Η ανάγκη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο ύπαρξης διαμεσολαβητή στις συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η Μέρκελ υπενθύμισε την εμπειρία της από τις διαπραγματεύσεις του Μινσκ, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, λέγοντας πως “δεν θα της περνούσε από το μυαλό” να ζητήσει από τρίτο πρόσωπο να αναλάβει αυτήν την αποστολή. “Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας”, πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Σε προηγούμενη δήλωσή του, ο Πούτιν είχε αναφέρει ότι “προσωπικά” θα προτιμούσε τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ ως συνομιλητή για μια πιθανή επανέναρξη του διαλόγου με τους Ευρωπαίους.

Η αντίδραση του Βερολίνου

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Μέρκελ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε ότι η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της “έχουν δεσμευτεί εδώ και πολύ καιρό σε έναν εντατικό διάλογο για τον τρόπο επίτευξης από κοινού μιας ειρηνικής λύσης”.

Ο Μερτς πρόσθεσε ότι προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων είναι η διάθεση της Ρωσίας να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών. “Έως τώρα, η Ρωσία απάντησε σε κάθε πρόταση για διαπραγμάτευση με ακόμη πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς, και εναντίον αστικών υποδομών… Αυτό πρέπει να σταματήσει”, τόνισε, επισημαίνοντας ότι μόνο τότε θα μπορέσει να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.