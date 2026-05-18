Ο Κέβιν Γουόρς, τον οποίο επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ για επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed), αναμένεται να ορκιστεί την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η Γερουσία των ΗΠΑ επικύρωσε την Τετάρτη τον διορισμό του, επισημοποιώντας την ανάληψη της ηγεσίας του χρηματοπιστωτικού θεσμού που καθορίζει τα αμερικανικά επιτόκια και επηρεάζει σημαντικά την παγκόσμια οικονομία.

Ο 56χρονος Γουόρς διαδέχεται τον Τζερόμ Πάουελ στην κορυφή της Fed, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της τράπεζας με τον Λευκό Οίκο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε επανειλημμένα επικρίνει τον Πάουελ επειδή δεν προχώρησε σε πιο δραστικές μειώσεις επιτοκίων. Ο Γουόρς, ωστόσο, βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς οι Δημοκρατικοί τον χαρακτηρίζουν «μαριονέτα» του Τραμπ.