Σχεδόν 25 χρόνια μετά τον εντοπισμό της σορού της σε ποταμό της Γερμανίας, η υπόθεση του «κοριτσιού στον Μάιν» επιτέλους εξιχνιάστηκε, με την Ιντερπόλ να ανακοινώνει, ότι η νεαρή γυναίκα ταυτοποιήθηκε ως η 16χρονη «Ντιάνα Σ.», ενώ ο πατέρας της συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία της.

Η ταυτοποίηση κατέστη δυνατή χάρη στην εκστρατεία Identify Me, που συντονίζει η Ιντερπόλ με στόχο την αναγνώριση γυναικών θυμάτων ανθρωποκτονιών ή ύποπτων θανάτων στην Ευρώπη των τελευταίων δεκαετιών. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη οδηγήσει στη διαλεύκανση αρκετών παλαιών υποθέσεων.

Η «Ντιάνα Σ.» είχε βρεθεί νεκρή στις 31 Ιουλίου 2001 στον ποταμό Μάιν στη Φρανκφούρτη. Το σώμα της ήταν τυλιγμένο με υφάσματα και δεμένο στη βάση μιας ομπρέλας, σε μια προσπάθεια του δράστη να το βυθίσει, σύμφωνα με τη «μαύρη ειδοποίηση» που είχε δημοσιοποιήσει η Ιντερπόλ το 2024, όταν η έρευνα ανακινήθηκε.

Η 16χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα, ενδεικτικά μακροχρόνιας κακοποίησης, ενώ υπήρχαν και ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης. Για σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα παρέμεινε αγνώστων στοιχείων, έως ότου η δημόσια έκκληση της Ιντερπόλ οδήγησε σε νέες πληροφορίες που άνοιξαν τον δρόμο για την ταυτοποίησή της.

Με βάση τα νέα δεδομένα, οι αρχές συνέλαβαν τον πατέρα της, έναν 67χρονο Γερμανό πολίτη, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της Φρανκφούρτης.

Η εκστρατεία Identify Me και οι νέες ταυτοποιήσεις

Η υπόθεση της «Ντιάνα Σ.» αποτελεί την έκτη ταυτοποίηση θύματος στο πλαίσιο της εκστρατείας Identify Me, μετά τις περιπτώσεις της «γυναίκας με το τατουάζ λουλούδι», της «γυναίκας στο κοτέτσι» και άλλων. Είναι επίσης, η δεύτερη υπόθεση που οδηγεί απευθείας σε σύλληψη υπόπτου.

Σύμφωνα με την Ιντερπόλ, 41 ανεξιχνίαστες υποθέσεις εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτές και αναζητούν απαντήσεις.