Δικαστήριο της Καλιφόρνιας απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει ο Ίλον Μασκ εναντίον της OpenAI, κρίνοντας ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δεν ευθύνεται απέναντι στον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία. Ο Μασκ κατηγορούσε την εταιρεία ότι παρέκκλινε από την αρχική, αφιλοκερδή αποστολή της να ωφελήσει την ανθρωπότητα.

Οι ένορκοι χρειάστηκαν λιγότερες από δύο ώρες για να αποφασίσουν ομόφωνα πως οι δημιουργοί του εργαλείου ChatGPT και ο επικεφαλής της εταιρείας, Σαμ Άλτμαν, απέδειξαν ότι η υπόθεση έχει παραγραφεί. Η ομοσπονδιακή δικαστής Ιβόν Γκονσάλες Ρότζερς επικύρωσε άμεσα την απόφαση.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία, η OpenAI δεν είναι υπόλογη απέναντι στον Μασκ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η αποζημίωση ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητούσε θα κατευθυνόταν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της εταιρείας.

Η δίκη ξεκίνησε στις 28 Απριλίου και χαρακτηρίστηκε ως καθοριστική για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο αναφορικά με τη χρήση της όσο και με το ποιος επωφελείται οικονομικά από αυτήν. Η διαδικασία διήρκεσε 11 ημέρες, με εκατέρωθεν επιθέσεις στην αξιοπιστία των πρωταγωνιστών.

Αντιπαράθεση Μασκ – Άλτμαν

Στην τελική του αγόρευση, ο δικηγόρος του Μασκ, Στίβεν Μόλο, υπενθύμισε στους ενόρκους ότι πολλοί μάρτυρες αμφισβήτησαν την αξιοπιστία του Άλτμαν ή τον χαρακτήρισαν ψεύτη. «Αν δεν τον πιστεύετε, δεν γίνεται να κερδίσουν», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Μασκ υποστήριξε ότι η OpenAI επιδιώκει το κέρδος των επενδυτών εις βάρος της μη κερδοσκοπικής μητρικής εταιρείας, χωρίς να δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Microsoft —βασικό επενδυτή της OpenAI— ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για τα οικονομικά οφέλη παρά για τη φιλανθρωπία.

Από την άλλη πλευρά, η OpenAI ανταπάντησε πως ο Μασκ ήταν εκείνος που έβλεπε παντού οικονομικές ευκαιρίες και ότι περίμενε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα πριν ισχυριστεί ότι η εταιρεία παραβίασε την ιδρυτική της συμφωνία. «Ο κ. Μασκ μπορεί να έχει το άγγιγμα του Μίδα σε κάποιους τομείς, όχι όμως στην ΤΝ», ανέφερε στην αγόρευσή του ο δικηγόρος της εταιρείας, Ουίλιαμ Σάβιτ.

Η επόμενη μέρα για την OpenAI

Σήμερα, η OpenAI ανταγωνίζεται εταιρείες όπως οι Anthropic και xAI, ενώ προετοιμάζεται για πιθανή είσοδο στο Χρηματιστήριο, γεγονός που θα μπορούσε να εκτοξεύσει την αξία της έως το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Σύμφωνα με κατάθεση στελέχους της Microsoft, η εταιρεία έχει επενδύσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια στη συνεργασία της με την OpenAI.

Η xAI, που ανήκει στον Μασκ, έχει ενσωματωθεί στη SpaceX και προετοιμάζεται επίσης για δημόσια εγγραφή, στοχεύοντας σε αποτίμηση που, σύμφωνα με αναλυτές, θα μπορούσε να ξεπεράσει εκείνη της OpenAI.