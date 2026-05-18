Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα το Ιράν, πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει σε συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεκτή από την Ουάσινγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την «προγραμματισμένη για αύριο (Τρίτη)» στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες για άμεση έναρξη επιχειρήσεων.

Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει αναλυτικά:

«Ο Εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο Πρίγκιπας Διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, μου ζήτησαν να αναβάλω την προγραμματισμένη στρατιωτική μας επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως Μεγάλοι Ηγέτες και Σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια Συμφωνία, η οποία θα είναι πολύ αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής.

Αυτή η Συμφωνία θα περιλαμβάνει, το σημαντικότερο, ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ! Με βάση τον σεβασμό μου προς τους προαναφερθέντες Ηγέτες, έχω δώσει εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγσεθ, στον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγό Ντάνιελ Κέιν και στον Στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι ΔΕΝ θα πραγματοποιήσουμε την προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν αύριο, αλλά τους έχω δώσει περαιτέρω οδηγίες να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν με μια πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αποδεκτή Συμφωνία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

«Ξέρουν τι θα συμβεί σύντομα»

Νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας τη Δευτέρα στην εφημερίδα The Post, δήλωσε ότι «δεν είναι ανοιχτός» σε οποιεσδήποτε παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη. Με δηλώσεις του άφησε να εννοηθεί πως το Ιράν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ.

«Μπορώ να σας πω ότι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία περισσότερο από ποτέ, επειδή ξέρουν τι θα συμβεί σύντομα» είπε ο Τραμπ, σε μια φράση που ερμηνεύτηκε ως προειδοποίηση για ενδεχόμενη κλιμάκωση.

Αναφερόμενος στη δήλωσή του την περασμένη Παρασκευή ότι θα μπορούσε να αποδεχτεί ένα 20ετές μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, επανέλαβε: «Δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή».

Επιστρέφοντας από την Κίνα, ο Τραμπ φέρεται να πέρασε το Σαββατοκύριακο στο γκολφ κλαμπ του στη Βιρτζίνια, συζητώντας με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του τα επόμενα βήματα έναντι του Ιράν. Νέες συναντήσεις αναμένονται την Τρίτη, ενώ πολιτικοί σύμμαχοί του, όπως ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, τον παροτρύνουν να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς η διπλωματία δείχνει να έχει φτάσει σε αδιέξοδο.

Η απάντηση του Ιράν στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, η αναθεωρημένη απάντηση του Ιράν προς τις ΗΠΑ περιλαμβάνει νέους όρους και απαιτήσεις. Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Axios, χαρακτήρισε την απάντηση «ανεπαρκή» και προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν αλλάξει στάση, οι ΗΠΑ «θα πρέπει να συνεχίσουν τη διαπραγμάτευση με βόμβες».

Όπως μετέδωσαν τα Al-Arabiya και Al-Hadath, η Τεχεράνη ζητά μακροχρόνια εκεχειρία πολλών φάσεων και μια πολιτική διατύπωση της συμφωνίας που θα διαφυλάσσει το γόητρο της χώρας. Παράλληλα, φέρεται να προτείνει σταδιακό και ασφαλές άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με εγγυήτριες χώρες το Πακιστάν και το Ομάν, διαχωρίζοντας το ζήτημα του θαλάσσιου διαδρόμου από το θέμα του πυρηνικού προγράμματος.

Μεταφορά ουρανίου και οικονομικές παραχωρήσεις

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ιρανική πλευρά φέρεται να συμφώνησε σε μακροχρόνιο πάγωμα των πυρηνικών όπλων αντί της διάλυσης των εγκαταστάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο —περίπου 400 κιλά— θα μεταφερθεί στη Ρωσία αντί για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση, το Ιράν φαίνεται να υπαναχώρησε, ζητώντας πλέον οικονομικές παραχωρήσεις. Παράλληλα, ιρανική πηγή υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να εξαιρέσουν προσωρινά την Τεχεράνη από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim. Ωστόσο, Ιρανός αξιωματούχος αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως μετέδωσε το Reuters.

Αμερικανός αξιωματούχος: Ανεπαρκής η πρόταση της Τεχεράνης

Απορρίπτει ως ανεπαρκή την ιρανική απάντηση στην Ουάσινγκτον αμερικανός αξιωματούχος του επικαλείται ο ιστότοπος Axios, λέγοντας πως αν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «μέσω βομβών».

Το Ιράν υπέβαλε μια αναθεωρημένη πρόταση για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής, δήλωσαν στο Axios ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος και καλά ενημερωμένη πηγή.

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η ιρανική αντιπρόταση, η οποία κοινοποιήθηκε στις ΗΠΑ την Κυριακή το βράδυ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, έχει μόνο συμβολικές βελτιώσεις σε σχέση με την τελευταία πρόταση.

Η νέα πρόταση περιλαμβάνει περισσότερες αναφορές στη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αλλά δεν περιέχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου ή την παράδοση των υφιστάμενων αποθεμάτων του.

Αν και τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν ορισμένες κυρώσεις για το πετρέλαιο σε βάρος του Ιράν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι καμία άρση των κυρώσεων δεν θα γίνει «δωρεάν» χωρίς αμοιβαίες ενέργειες από το Ιράν.

«Δεν σημειώνουμε πραγματικά μεγάλη πρόοδο. Βρισκόμαστε σε πολύ σοβαρή κατάσταση σήμερα. Η πίεση ασκείται σε αυτούς να ανταποκριθούν με τον σωστό τρόπο», δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Ήρθε η ώρα οι Ιρανοί να κάνουν μια μικρή προσπάθεια. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, ουσιαστική και λεπτομερή συζήτηση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αν αυτό δεν συμβεί, θα κάνουμε μια συζήτηση μέσω βομβών, κάτι που θα είναι κρίμα», ανέφερε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν διεξάγουν άμεσες διαπραγματεύσεις επί της ουσίας της συμφωνίας, αλλά έμμεσες συνομιλίες για συμφωνήσουν σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις.