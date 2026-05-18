Η νέα επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου δεν συνιστά ουσιαστική βελτίωση και δεν επαρκεί για επίτευξη συμφωνίας, δήλωσαν ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος και πηγή που επικαλείται η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξής του λόγω της άρνησης του Ιράν να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του και να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την Τρίτη την ανώτατη ομάδα εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να εξεταστούν οι διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές.

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι, εάν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειαστεί να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «μέσω βομβών».

Ο Τραμπ ανέφερε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Axios την Κυριακή, πριν η Ουάσιγκτον λάβει την τελευταία ιρανική πρόταση, ότι «ο χρόνος τελειώνει» και πως, αν το Ιράν δεν δείξει ευελιξία, «θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα».

Η νέα ιρανική πρόταση και οι αντιδράσεις των ΗΠΑ

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η ιρανική αντιπρόταση, η οποία διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον το βράδυ της Κυριακής μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, περιλαμβάνει μόνο επιφανειακές βελτιώσεις σε σχέση με το προηγούμενο κείμενο.

Η νέα πρόταση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, περιλαμβάνει περισσότερες αναφορές στη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου ή για παράδοση των υφιστάμενων αποθεμάτων υψηλού εμπλουτισμού.

Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν ορισμένες πετρελαϊκές κυρώσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός αξιωματούχος, ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία άρση κυρώσεων «δωρεάν», χωρίς αντίστοιχα βήματα από την Τεχεράνη.

Αδιέξοδο στις συνομιλίες

«Δεν σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο. Βρισκόμαστε σε πολύ σοβαρό σημείο σήμερα. Η πίεση είναι σε αυτούς να ανταποκριθούν με τον σωστό τρόπο», δήλωσε η μία εκ των δύο πηγών, αναφέρει το Axios.

Η ίδια πηγή συμπληρώνει ότι «ήρθε η ώρα οι Ιρανοί να προσφέρουν κάτι ουσιαστικό. Χρειαζόμαστε πραγματική, σταθερή και λεπτομερή συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα. Αν αυτό δεν συμβεί, θα έχουμε μια συζήτηση μέσω βομβών, κάτι που θα είναι κρίμα».

Παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις

Ο ίδιος αξιωματούχος εξήγησε ότι ΗΠΑ και Ιράν δεν διεξάγουν απευθείας διαπραγματεύσεις για την ουσία της συμφωνίας, αλλά συμμετέχουν σε έμμεσες συνομιλίες με στόχο να διαμορφωθεί κοινό πλαίσιο για το πώς θα προχωρήσουν οι επίσημες διαπραγματεύσεις.

Κατά τον αξιωματούχο, το γεγονός ότι το Ιράν υπέβαλε νέα αντιπρόταση, έστω και με περιορισμένες αλλαγές, δείχνει ότι η Τεχεράνη ανησυχεί για το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί επιμένουν ότι είναι ο Τραμπ αυτός που επιδιώκει απεγνωσμένα μια συμφωνία και ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ τους.