Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι θα βρεθεί αντιμέτωπο με μια «πολύ δύσκολη περίοδο» αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFMTV, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η Τεχεράνη έχει κάθε λόγο να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. «Δεν έχω ιδέα. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν πολύ δύσκολα. Έχουν συμφέρον να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι η κυβέρνησή του έχει λάβει μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ, τα οποία δείχνουν προθυμία για νέες συνομιλίες. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η «δυσπιστία» απέναντι στις πραγματικές προθέσεις της Ουάσιγκτον παραμένει ισχυρή.

Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν τεταμένες. Κατά τη διάρκεια προηγούμενων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πραγματοποιήσει δύο επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, γεγονός που επιδείνωσε το κλίμα.

Υπενθυμίζεται ότι η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, ωστόσο οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν κατόρθωσαν να οδηγήσουν σε μια διαρκή συμφωνία.