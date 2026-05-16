Σοκ προκαλεί το τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (16/5) στο κέντρο της Μόντενα, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα παρέσυρε πεζούς στην πολυσύχναστη Via Emilia Centro, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον επτά ατόμων, εκ των οποίων τέσσερις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το συμβάν έγινε λίγο μετά τις 17:00, όταν το όχημα εισήλθε στην οδό από την περιοχή του Largo Garibaldi και κινήθηκε ανεξέλεγκτα προς σημείο με αυξημένη κίνηση. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η ταχύτητα του αυτοκινήτου έφτανε ή και ξεπερνούσε τα 100 χλμ/ώρα, ενώ κάποιοι κάνουν λόγο για ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία των ιταλικών αρχών, ο άνδρας που στόχευσε περαστικούς σε κεντρικό δρόμο στη Μόντενα, τραυμάτισε οκτώ ανθρώπους, εκ των οποίων τέσσερις είναι σε σοβαρή κατάσταση. Μεταξύ αυτών μια γυναίκα, 55 ετών, είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν περιγράφονται ως χαοτικές, με ανθρώπους να εκσφενδονίζονται από την πρόσκρουση και τον οδηγό να συνεχίζει την πορεία του μέχρι να ακινητοποιηθεί. «Είδαμε το αυτοκίνητο να κατευθύνεται προς το πεζοδρόμιο και να επιταχύνει απότομα», ανέφεραν μάρτυρες.

A woman runs over about ten pedestrians and stabs a passerby in Modena, arrested pic.twitter.com/Ry4gzSvdb7 — Global Report (@Global_ReportHQ) May 16, 2026

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός φέρεται να βγήκε από το όχημα και να προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Σύμφωνα με αναφορές, κατά την προσπάθεια πολιτών να τον συγκρατήσουν, ο άνδρας έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε έναν από τους παρευρισκόμενους. Ακολούθησε καταδίωξη από πολίτες και αστυνομικούς, που οδήγησε στη σύλληψή του λίγη ώρα αργότερα. Ο δράστης κρατείται και ανακρίνεται από τις αρχές.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για 30χρονο άνδρα, κάτοικο της επαρχίας Μόντενα, με καταγωγή από την περιοχή του Μπέργκαμο. Δεν φαίνεται να έχει ποινικό μητρώο, ωστόσο τα στοιχεία αυτά δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

🇮🇹 Suspected terror attack in Modena, Italy. A migrant from Tunisia rammed into a crowd before getting out and stabbing at least one person. Unofficial reports speak of 2 dead and 8 seriously wounded. Follow: @europa pic.twitter.com/fahEcUAirT — Europa.com (@europa) May 16, 2026

Βίντεο ντοκουμέντο από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν ένα σοβαρά κατεστραμμένο αυτοκίνητο με το μπροστινό μέρος του συντριμμένο δίπλα στο πεζοδρόμιο, ενώ γύρω του υπάρχουν συντρίμμια.

Ο δήμαρχος της Μόντενα, Massimo Mezzetti, μίλησε για ένα «δραματικό και εξαιρετικά σοβαρό» περιστατικό, τονίζοντας ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά σχετικά με τα κίνητρα του οδηγού. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους πολίτες που συνέβαλαν στη σύλληψη του δράστη, κάνοντας λόγο για «πράξη θάρρους και κοινωνικής ευθύνης».

Η πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε επίσης το γεγονός «εξαιρετικά σοβαρό», εκφράζοντας την ανησυχία της για τους τραυματίες και την ανάγκη πλήρους διερεύνησης των συνθηκών.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια και τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό που συγκλονίζει τη Μόντενα.