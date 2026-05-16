Ο Akylas υποχώρησε στην τέταρτη θέση των στοιχημάτων, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού της Eurovision. Ο Έλληνας εκπρόσωπος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στη φετινή Eurovision με το τραγούδι «Ferto», το οποίο έχει αποκτήσει φανατικό κοινό σε όλη την Ευρώπη.

Για αρκετό χρονικό διάστημα, ο Akylas βρισκόταν στη δεύτερη θέση των προγνωστικών, με τη Φινλανδία να αποτελεί τον βασικό του ανταγωνιστή. Η εντυπωσιακή του εμφάνιση στον Α’ Ημιτελικό, όπου προκρίθηκε πρώτος για τον τελικό, ενίσχυσε την απήχησή του και τον έκανε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του Α’ Ημιτελικού, οι αποδόσεις των στοιχημάτων ανατράπηκαν. Λίγες ώρες αργότερα, ο Akylas υποχώρησε στην τρίτη θέση, ενώ λίγο πριν από τη λήξη της φετινής διοργάνωσης, σημείωσε νέα πτώση.

Μετά τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, η Ελλάδα κατέλαβε την τέταρτη θέση, καθώς η Dara από τη Βουλγαρία ανέβηκε μία θέση, περνώντας μπροστά. Στην κορυφή παραμένει η Φινλανδία, με την Αυστραλία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Την πρώτη πεντάδα των στοιχημάτων συμπληρώνουν το Ισραήλ και η Ρουμανία. Παρ’ όλα αυτά, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, καθώς όλα θα κριθούν στον αποψινό τελικό, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της Ευρώπης στη Βιέννη.