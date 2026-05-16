Λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη, ο Akylas ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok από τη ζωή του πριν τον διαγωνισμό.

Στο βίντεο ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό τραγουδιού εμφανίζεται να τραγουδά στο δρόμο. Υπό την υπόκρουση του Ferto, το βίντεο δείχνει τον Akyla να χορεύει και να τραγουδάει με το γνώριμο πλέον στιλ του, ενώ οι τίτλοι στο βίντεο αναφέρουν πως αυτή ήταν η εικόνα του πριν πέντε μήνες.

«Αυτός είμαι εγώ πριν πέντε μήνες. Ποτέ μη σταματήσετε να κυνηγάτε τα όνειρά σας. ΠΟΤΕ!», γράφει στο βίντεό του ο Σερραίος τραγουδιστής, ο οποίος πλέον είναι τόσο δημοφιλής που έχει γίνει μέχρι και… μπισκότο, ενώ στη υποψηφιότητά του αναφέρθηκε μέχρι και ο πρωθυπουργός στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας!

Παρά τον μικροτραυματισμό του στην πλάτη, ο Akylas φρόντισε να διασκεδάσει τις ανησυχίες και εμφανίστηκε το Σάββατο με βίντεό του στο Instagram ακμαίος και κεφάτος, να καλεί την Ευρώπη να ψηφίσει Ferto «αν θέλει να δει τον Παρθενώνα, αν θέλει σουβλάκι, μουσακά, ούζο και όμορφες ηλιόλουστες παραλίες».

Ο τελικός ξεκινά στις 22:00 και ο Akylas θα είναι ο έκτος διαγωνιζόμενος που θα εμφανιστεί στη σκηνή. Συνολικά διαγωνίζονται 24 χώρες.