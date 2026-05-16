Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, λίγες ημέρες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο.

Ο νεαρός διαγωνιζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά στη θάλασσα, όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο ταχύπλοο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο. Το περιστατικό προκάλεσε μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Από την Παρασκευή 15 /5, ο Σταύρος Φλώρος νοσηλεύεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Μαϊάμι, όπου υποβάλλεται σε σειρά απαραίτητων χειρουργικών επεμβάσεων για την αποκατάσταση της υγείας του.

«Η δύναμη και η αγάπη που έχω λάβει από όλους είναι απίστευτη. Τα μηνύματα ατελείωτα, τα λόγια πραγματικά περισσεύουν, πως γίνεται κάποιος να μην χαμογελάει με όλα αυτά δυστυχώς δεν νομίζω πως είναι εφικτό να απαντήσω όλα αυτά τα μηνύματα, οπότε ανεβάζω αυτό το story για να σας ευχαριστήσω όλους.

Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα ώστε να συνεχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά», έγραψε ο Σταύρος Φλώρος στο Instagram.

Η ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου: