Ο Ολυμπιακός έκανε το χρέος και πέτυχε ακόμη μία εύκολη επικράτηση απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου με 97-58 για τον δεύτερο αγώνα της προημιτελικής φάσης της Stoiximan GBL.
Oι «ερυθρόλευκοι» ήταν κυρίαρχοι από το πρώτο λεπτό και ουσιαστικά δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο, έκαναν το 2-0 και πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά, εκεί που θα συναντήσουν το νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ – Άρης. Επόμενη αναμέτρηση αυτή κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για το Final four της Euroleague.
Εξέλιξη του αγώνα
Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα, σκοράροντας με 3/3 τρίποντα (2/2 ο Πίτερς) και παίρνοντας γρήγορα το προβάδισμα με 13-2 στο 4ο λεπτό. Παρά κάποια χαμένα αμυντικά ριμπάουντ, οι Πειραιώτες διατήρησαν το διψήφιο προβάδισμά τους, φτάνοντας στο 17-5 στο 6’. Η διαφορά ανέβηκε ακόμα και στο +15 (22-7) στο 8’, με τον Χολ να ξεχωρίζει, ενώ ο Χρυσικόπουλος με τρίποντο μείωσε σε 22-10. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 2/3 βολές του Πετρόπουλου για το 28-11.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με σερί 8-0 και δύο τρίποντα, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +20 (36-16), με τον Πίτερς να φτάνει τους 11 πόντους και να καθοδηγεί την ομάδα. Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να απειλήσουν, και η ομάδα του Μπαρτζώκα διατηρούσε άνετα το προβάδισμά της (41-19 στο 16’), με 7/13 τρίποντα συνολικά. Ο Νιλικίνα πρόσθεσε 9 πόντους, διαμορφώνοντας το 47-24, ενώ το ημίχρονο έκλεισε στο 55-27.
Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός συνέχισε να αυξάνει τη διαφορά, φτάνοντας στο +32 (61-29 στο 24’), με Ντόρσεϊ και Πίτερς να σκοράρουν. Ο Πίτερς έφτασε τους 15 πόντους και η διαφορά παρέμεινε σε διψήφια επίπεδα, με τον Κολοσσό Ρόδου να μην μπορεί να ακολουθήσει. Ο Ντόρσεϊ έγινε διψήφιος με λέι απ για το 72-37 στο 28’, και η τρίτη περίοδος έκλεισε με 77-39.
Στο τέταρτο δεκάλεπτο, όλα είχαν πλέον κριθεί, με τον Ολυμπιακό να δίνει χρόνο σε παίκτες με μικρή συμμετοχή και να προηγείται με 80-50 στο 34’. Τρία λεπτά πριν το τέλος, το σκορ ήταν 85-54 και ο Κολοσσός δεν κατάφερε να μειώσει τη διαφορά. Στο φινάλε, οι Πειραιώτες πανηγύρισαν τη νίκη με 97-58, φτάνοντας στο 2-0 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά.
Τα δεκάλεπτα: 14-28, 27-55, 39-77, 58-97
Κολοσσός (Λυκογιάννης): Ραντλ 3, Κένεντι 5, Νίκολς 9, Γκαλβανίνι 14, Ακίν 7, Γκούντγουϊν, Καράμπελας, Κολοβέρος, Πετρόπουλος 8, Χρυσικόπουλος 6, Καλαϊτζάκης 4, Κουρουπάκης 2.
Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Μόρις 3, Ντόρσεϊ 15, Γουόρντ 10, Πίτερς 18, Χολ 21, Νιλικίνα 11, Λαρεντζάκης 10, Νετζήπογλου 2, Τζόουνς 5, Βεζένκοφ, Παπανικολάου 2.