Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε, με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, ο βουλευτής Χανιών Παύλος Πολάκης. Αιτία αποτέλεσε μια σειρά από αναρτήσεις, στις οποίες ο πρώην αναπληρωτής υπουργός υγείας επιτίθεται στο στέλεχος του κόμματος Δημήτρη Χατζησωκράτη και, με αφορμή δημοσιεύματα ότι επισπεύδεται η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ζητά επίμονα την σύγκλιση του ΠΣ του ΣΥΡΙΖΑ -ρίχνοντας βολές και στον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος. «ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και βεβαια και Κεντρικη Επιτροπη μετα;; ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;; Συγκαλεσε Πολιτικη Γραμματεια ΑΜΕΣΑ!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξηγώντας τους λόγους που οδηγήθηκε σε αυτήν την απόφαση, σε δήλωσή του ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρει πως το υπονοούμενο περί «κρυφής ατζέντας» για την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ είναι προσβλητική:

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.

Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «αφωνία» και «έλλειψη πρωτοβουλίας» την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.

Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η έξοδος Πολάκη έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο πρώην υπουργός ήταν θιασώτης της καθόδου του κόμματος στις ερχόμενες κάλπες, ανεξαρτήτως των κινήσεων του Αλέξη Τσίπρα, σε αντίθεση με όσους εντός κόμματος σκέφτονται την μετακίνησή τους, συλλογικά ή μεμονωμένα, στον νέο φορέα -από το στρατόπεδο της Αμαλίας, φαίνεται πως ο Πολάκης ήταν και στην «μαύρη λίστα» των προσώπων που σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν θα ήταν καλοδεχούμενοι στη νέα πολιτική προσπάθεια.

Νέες ισορροπίες στην Κουμουνδούρου

Η απόφαση αλλάζει τις ισορροπίες στην Κουμουνδούρου, καθώς στην γραμμή Πολάκη για την άμεση σύγκλιση των οργάνων είναι και ο πρώην υπουργός Νίκος Παππάς -του οποίου οι σχέσεις με την Αμαλιας είναι επίσης ψυχρές.