Ο Παύλος Πολάκης παρουσίασε την πρότασή του για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, με στόχο ένα κοινό και εκλογικά νικηφόρο πρόγραμμα, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε να σταλεί γραπτή και ξεκάθαρη πρόσκληση «προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις: στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά, στο Μέρα 25, στο ΚΚΕ, στο Πράττω, στον ΚΟΣΜΟ, στη Λούκα Κατσέλη, στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, και στο κίνημα, μόρφωμα, κόμμα, ό,τι σχεδιάζει».

Όπως ανέφερε, η πρόσκληση αυτή θα πρέπει να στηρίζεται στα δέκα σημεία της ΔΕΘ και να έχει χρονικό ορίζοντα δύο έως δυόμισι μηνών, με κατάληξη σε μία κοινή εκλογική διακήρυξη όσων συμφωνήσουν. Στη συνέχεια έθεσε το ερώτημα: «Εάν αρνηθούν όλοι, εάν πουν δεν σας θέλω, δεν θα κατέβουμε σε εκλογές;».

Ο Παύλος Πολάκης πρόσθεσε ότι «δεν θα αρνηθούν όλοι», υπογραμμίζοντας πως κάποιοι θα συμφωνήσουν και με αυτούς θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία. «Δεν είναι εγωισμός αυτό, είναι η αξιοπρέπεια και η στοιχειώδης κατανόηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα», σημείωσε.

Ο βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του κόμματος, τονίζοντας: «Αυτά που καταθέσαμε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα για την ενέργεια, τα διυλιστήρια είναι ό,τι πιο προωθημένο έχει κατατεθεί στον προοδευτικό χώρο, από δυνάμεις που να θέλουν και κυβερνητική προοπτική».

Πρόσθεσε ότι «είναι μία γραμμή που αναδιατάσσει τον συσχετισμό προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας» και επεσήμανε πως «δεν είδα ούτε τον Αλέξη Τσίπρα στις προτάσεις που κατέθεσε για την ενέργεια να έχει κάτι αντίστοιχο». Κατέληξε λέγοντας ότι «έχουμε την ικανότητα να διατυπώσουμε ένα πρόγραμμα που να είναι και νικηφόρο εκλογικά».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ να απευθύνει κάλεσμα σε όσους θέλουν και μπορούν για να ανατρέψουν τη ΝΔ»

Αναφερόμενος έμμεσα στον εσωκομματικό διάλογο, ο Παύλος Πολάκης είπε: «Δεν μπορεί να λέμε ότι βάζουμε στην άκρη τον εγωισμό και προχωράμε. Για να πάμε πού; Ας υποθέσουμε ότι κλιμακώνεται ο πόλεμος, καίγονται μερικά ακόμα διυλιστήρια στον Περσικό κόλπο και ας υποθέσουμε ότι προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης, δεν θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ;».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, συμπύκνωσε τη θέση του λέγοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απευθύνει κάλεσμα σε όσους θέλουν και μπορούν για να ανατρέψουν τη ΝΔ». Όπως πρόσθεσε, «αν είναι να ενωθούμε, θα το κάνουμε στη βάση ενός συγκεκριμένου προγράμματος».