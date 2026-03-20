Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέστειλε επιστολή-πρόσκληση την Παρασκευή (20 Μαρτίου 2026) στους επικεφαλής τουΣΥΡΙΖΑκαι τηςΝέας Αριστεράς, Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση, ενόψει του 4ου Τακτικού Συνεδρίου τουΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Στην επιστολή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καλεί τους δύο πολιτικούς να συμμετάσχουν σε θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα«Σύνταγμα και Θεσμοί», το οποίο θα διεξαχθεί παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης,«σε μία περίοδο κατά την οποία οι θεσμοί και η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δοκιμάζονται από τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες όλοι μας έχουμε αναδείξει και καταδικάσει, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των προοδευτικών δυνάμεων σε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για τη θωράκιση των θεσμών».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει επίσης ότι η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των προσκεκλημένων θα συμβάλουν καθοριστικά στην ανάδειξη προτάσεων για την ενίσχυση της ποιότητας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Η συζήτηση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 28 Μαρτίου, στις 11:00 το πρωί, στο κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (TAE KWON DO).