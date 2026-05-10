Η παγκοσμίου φήμης σταρ, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Καλημέρα Είπαμε;», ταξίδεψε στη χώρα μας μαζί με τον σύντροφό της, Τράβις Κέλσι, με τον οποίο αρραβωνιάστηκαν τον περασμένο Αύγουστο, προκειμένου να δώσουν το «παρών» στον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη.

Ο Έλληνας αθλητής είναι συμπαίκτης με τον Τράβις Κέλσι στους Κάνσας Σίτι Τσιφς, γι’ αυτό και η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια βρέθηκε στη χώρα μας, προκειμένου να συνοδεύσει τον αγαπημένο της.

Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι συνοδευόταν από περίπου 15 άτομα που αποτελούσαν την ιδιωτική τους ασφάλεια, τα οποία μάλιστα ζήτησαν από τους καλεσμένους να παραδώσουν τα κινητά τους για να μη διαρρεύσουν φωτογραφίες, κάτι που όμως δεν έγινε δεκτό από όλους.