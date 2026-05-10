Στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας στρέφονται αυτή την εβδομάδα τα βλέμματα αφού η Ευρώπη ετοιμάζεται να μπει ξανά στον ρυθμό της Γιουροβίζιον. Ο μεγάλος μουσικός διαγωνισμός της Γηραιάς Ηπείρου επιστρέφει για 70ή χρονιά με μια επετειακή διοργάνωση που υπόσχεται να προσφέρει συγκινήσεις. Η ΕΡΤ, πιστή στο ετήσιο ραντεβού, αναλαμβάνει και φέτος να φέρει τον παλμό της Γιουροβίζιον στους έλληνες τηλεθεατές με μια σειρά ζωντανών μεταδόσεων, οι οποίες θα κορυφωθούν με τις βραδιές των δύο ημιτελικών αλλά και του τελικού. Φέτος, η δημόσια τηλεόραση αναβάθμισε την κάλυψη του διαγωνισμού, εξαιτίας του ζωηρού ενδιαφέροντος που έδειξε το κοινό, αφενός λόγω της έκτης θέσης που κατέλαβε η περσινή μας εκπρόσωπος Κλαυδία, αφετέρου των προβλέψεων που θέλουν τώρα τον νέο μας απεσταλμένο στον θεσμό Ακύλα να πλασάρεται στην κορυφή της τελικής κατάταξης.

ΣΕ ΕΡΤ ΚΑΙ ERTFLIX. Το κυρίως μενού της Γιουροβίζιον στην ΕΡΤ1, λοιπόν, περιλαμβάνει τη μετάδοση του πρώτου ημιτελικού την Τρίτη 12 Μαΐου, του δεύτερου ημιτελικού την Πέμπτη 14 Μαΐου και του μεγάλου τελικού το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 22.00 το βράδυ. Την περιγραφή θα κάνουν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ στον τελικό το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής θα δώσει η Κλαυδία.

Από το Κέντρο Τύπου της αυστριακής πρωτεύουσας, οι Κέλλυ Βρανάκη και Θάνος Παπαχάμος θα συμπληρώνουν το ρεπορτάζ με ξεχωριστές στιγμές και παρεμβάσεις, δίνοντας ασφαλώς προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τον Ακύλα. Οι τρεις βραδιές θα είναι διαθέσιμες στο Eurovision Channel, το ξεχωριστό κανάλι της πλατφόρμας του Ertflix, με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, χωρίς διακοπές για διαφημιστικά μηνύματα. Μετάδοση θα υπάρχει επίσης και ραδιοφωνικά στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, όπου ο Δημήτρης Μεϊδάνης στα διαφημιστικά διαλείμματα θα διανθίζει τον αέρα με συνεντεύξεις και στοιχεία από την ιστορία του διαγωνισμού. Αναμετάδοση θα γίνει στις συχνότητες της Φωνής της Ελλάδας και στο Ert World για τους Ελληνες της Διασποράς.

Η ΕΡΤ προγραμματίζει, παράλληλα, τη μετάδοση των θεματικών εκπομπών «Eurovision Night» τόσο πριν όσο και μετά τις τρεις βραδιές των ζωντανών σόου. Οι Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά, που άφησαν καλές εντυπώσεις από την παρουσίαση της σειράς των εκπομπών «Sing for Greece» του εθνικού τελικού, επιστρέφουν στον ίδιο ρόλο, την ερχόμενη Τρίτη και Πέμπτη στις 21.00 και στις 24.00 και το Σάββατο στις 20.45 και 01.30. Αυτή τη φορά, θα έχουν στο πλάι τους τον Μιχάλη Μαρίνο. Οι τρεις τους θα κάνουν ζωντανές συνδέσεις με τη Βιέννη, θα μεταφέρουν όλα τα νέα από τον διαγωνισμό σχολιάζοντας πάντα με χιούμορ, αλλά και θα προβάλλουν συνεντεύξεις καλλιτεχνών κι όλο το παρασκήνιο του μεγαλύτερου ζωντανού μουσικού τηλεοπτικού σόου στον κόσμο.

ΠΟΤΕ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΑΚΥΛΑΣ. Στο καθαρά διαγωνιστικό κομμάτι της Γιουροβίζιον, η Ελλάδα θα συμμετάσχει στον πρώτο ημιτελικό. Ο Ακύλας με το «Ferto» θα βγει στη σκηνή στην 4η θέση, σε μια εμφάνιση που έχει επιμεληθεί καλλιτεχνικά ο Φωκάς Ευαγγελινός. Την ίδια βραδιά λαμβάνουν επίσης μέρος οι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Πορτογαλία, Γεωργία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Βέλγιο, Λιθουανία, Αγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία. Στον δεύτερο ημιτελικό θα τραγουδήσουν οι Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.

Η περσινή νικήτρια χώρα Αυστρία μαζί με τις λεγόμενες Big Four θα συμμετάσχουν απευθείας στον τελικό. Ωστόσο, οι Γερμανία και Ιταλία θα εμφανιστούν επίσης στον πρώτο ημιτελικό, διατηρώντας το δικαίωμα ψήφου, όπως και οι Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο κι Αυστρία που θα βγουν στον δεύτερο ημιτελικό.

Προκειμένου ο Ακύλας να προκριθεί στον μεγάλο τελικό, θα πρέπει να εξασφαλίσει την ψήφο τόσο του κοινού όσο και των κριτικών επιτροπών, οι οποίες επιστρέφουν από φέτος στους ημιτελικούς, ως νέο μέτρο που πήρε το καλοκαίρι η EBU για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Το ελληνικό κοινό θα μπορεί να ψηφίζει με τηλεφωνική κλήση, μήνυμα και ηλεκτρονικά στο www.esc.vote.

ΜΠΟΪΚΟΤΑΖ. Στη φετινή διοργάνωση λαμβάνουν συνολικά μέρος 35 χώρες, αριθμός που αποτελεί τον μικρότερο των τελευταίων ετών, με το ρεκόρ των περισσοτέρων, 43, να διατηρείται σε εκείνη της Λισαβόνας πριν από οκτώ χρόνια. Στον διαγωνισμό επιστρέφουν τώρα η Βουλγαρία ύστερα από τρία χρόνια, η Ρουμανία έπειτα από δύο και η Μολδαβία ύστερα από ένα. Ωστόσο, θα υπάρξουν σημαντικές απουσίες πέντε χωρών, ως διαμαρτυρία στη συμμετοχή του Ισραήλ. Συγκεκριμένα, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία αποφάσισαν να αποσύρουν τις εθνικές τους αποστολές από τον μουσικό θεσμό, αντιδρώντας στον μη αποκλεισμό της χώρας του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαιτίας της γενοκτονίας στη Γάζα.

Προκειμένου να αποφευχθούν… παρατράγουδα, οι αυστριακοί διοργανωτές με την πρόφαση της ασφάλειας μετά τη φονική πυρκαγιά στο θέρετρο Κρανς Μοντανά έθεσαν σε εφαρμογή νέα πρωτόκολλα, με βάση τα οποία οι σημαίες που οι θεατές θα μπορούν να έχουν μαζί τους στο στάδιο πρέπει να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές κατασκευής. Για τον λόγο αυτό, ανακοίνωσαν ότι θα ζητείται σχετικό πιστοποιητικό κατασκευής, προτρέποντας τους φαν του διαγωνισμού να αποκτήσουν ασφαλείς σημαίες μόνο από το επίσημο κατάστημα του διαγωνισμού.

Εκεί, θα προσφέρονται τα εθνικά σύμβολα 197 χωρών, μαζί με το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το ουράνιο τόξο του Gay Pride. Κλείνοντας το μάτι σε τυχόν διαδηλωτές, δήλωσαν επίσης ότι σημαίες της Παλαιστίνης, του Κοσόβου και της Ταϊβάν θα είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 70 ΕΤΩΝ. Αν και το μποϊκοτάζ ανέβασε κατακόρυφα την αντιπαράθεση στους κόλπους της Γιουροβίζιον τους προηγούμενους μήνες, η EBU κλείνει τ’ αφτιά της στις διχαστικές φωνές (κι ενίοτε στην πραγματικότητα) και με πρόσταγμα το μότο που έχει υιοθετήσει ο διαγωνισμός, «Ενωμένοι από τη μουσική», προχωράει στον προγραμματισμό της φετινής γιορτής της ευρωπαϊκής ποπ κουλτούρας. Λόγω της συμπλήρωσης 70 χρόνων ζωής της Γιουροβίζιον, η διοργανώτρια Αρχή της ετοιμάζει έναν μεγάλο εορτασμό με εμφανίσεις καλλιτεχνών που συνέδεσαν το όνομά τους με τον διαγωνισμό κι αρκετές παράλληλες εκδηλώσεις.

Συγκεκριμένα, τον πρώτο ημιτελικό θ’ ανοίξει η Βίκυ Λέανδρος με μια νέα διασκευή της επιτυχίας της «L’ amour est bleu», με την οποία εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο το 1967. Στον τελικό, ενώ οι Ευρωπαίοι θα ψηφίζουν το αγαπημένο τους τραγούδι, καλλιτέχνες από το Hall of Fame του διαγωνισμού θα έρθουν στη σκηνή για ένα ταξίδι στις επτά δεκαετίες ιστορίας της Γιουροβίζιον.

Ανάμεσά τους θα βρεθούν η Ρουσλάνα, νικήτρια του 2004 για την Ουκρανία με το «Wild dances», η Βέρκα Σερντούσκα, εκκεντρική εκπρόσωπος της Ουκρανίας που με το «Dancing lasha tumbai» βρέθηκε στη δεύτερη θέση το 2007, το συγκρότημα Lordi από τη Φινλανδία που κέρδισε στην Αθήνα το 2006 με το «Hard rock hallelujah» και ο Νορβηγός Αλεξάντερ Ρίμπακ που μαζί με το βιολί του κατέκτησε τον διαγωνισμό του 2009 τραγουδώντας το κομμάτι του «Fairytale».

Μαζί τους θα έρθουν ακόμα οι Ερικα Βίκμαν, η φινλανδή αγαπημένη των eurofans που πέρυσι στη Βασιλεία ήρθε στη 19η θέση με το «Ich komme», ο Κριστιάν Κοστόφ από τη Βουλγαρία που το 2017 ήρθε δεύτερος με το «Beautiful mess», η περσινή εκπρόσωπος της Μάλτας Μιριάνα Κόντε με το «Serving» και ο Μαξ Μούτζκε, ο οποίος το 2004 ήρθε όγδοος με το «Can’t wait until tonight» για τη Γερμανία. Το πρόγραμμα θα συμπληρώσουν ο αυστριακός αστέρας της ηλεκτρονικής μουσικής Πάροβ Στέλαρ και ο Τζέι Τζέι, ο τραγουδιστής που με την περσινή νίκη του έφερε τη διοργάνωση φέτος στη Βιέννη.