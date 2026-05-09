Σοκαριστικό ατύχημα στο αεροδρόμιο του Ντένβερ σημειώθηκε όταν αεροπλάνο της πτήσης Frontier 4345 χτύπησε έναν πεζό, που είχε εισέλθει στον διάδρομο απογείωσης, προκαλώντας σκηνές πανικού και σύγχυσης. Το ηχητικό από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας κατέγραψε τις δραματικές στιγμές μετά το δυστύχημα.

«Πύργε ελέγχου, Frontier 4345, σταματάμε στον διάδρομο. Εε, μόλις χτυπήσαμε κάποιον… έχουμε φωτιά σε κινητήρα», ακούγεται να λέει ο πιλότος, σύμφωνα με το ηχητικό. Λίγο αργότερα, μέλος του προσωπικού του αεροδρομίου προσθέτει: «Έχω μέλη στον διάδρομο. Πιστεύω ότι το αεροσκάφος χτύπησε ένα άτομο» και «Υπάρχουν ανθρώπινα υπολείμματα στον διάδρομο».

Frontier hit a person walking on the runway on takeoff at Denver tonight. Frontier rejected the takeoff with and engine fire and evacuated everyone on the runway. Absolutely a nightmare scenario. pic.twitter.com/MtSYgrKYL0 — Combat Learjet (@Combat_learjet) May 9, 2026

Όπως αναφέρει η New York Post, το άτομο – που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί – φέρεται να είχε πηδήξει τον περιφερειακό φράχτη και να διέσχιζε τον διάδρομο, όταν παρασύρθηκε από το κινούμενο αεροσκάφος στις 23:19 (τοπική ώρα). Το περιστατικό επιβεβαίωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ. Σύμφωνα με το ABC News, το άτομο απορροφήθηκε εν μέρει από έναν από τους κινητήρες του Airbus A321neo, γεγονός που προκάλεσε σύντομη φωτιά. Το αεροσκάφος κινούνταν με ταχύτητα περίπου 224 χλμ/ώρα τη στιγμή του συμβάντος, σύμφωνα με στοιχεία του FlightAware.

WATCH: Moment Frontier Airlines flight bound for LAX hits person on runway during takeoff from Denver International Airport pic.twitter.com/9QeC54P7qE — Rapid Report (@RapidReport2025) May 9, 2026

Αντίδραση των αρχών και συνθήκες του περιστατικού

Το θύμα δεν ήταν εργαζόμενος του αεροδρομίου, όπως διευκρίνισε η διοίκηση του Ντένβερ. Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι χαρακτήρισε το άτομο «εισβολέα», γράφοντας στο X: «Αργά χθες το βράδυ, ένας εισβολέας παραβίασε την ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ, σκαρφάλωσε εσκεμμένα έναν περιμετρικό φράχτη και μπήκε σε αεροδιάδρομο. Κανείς δεν πρέπει ΠΟΤΕ να παραβιάζει ένα αεροδρόμιο».

Ωστόσο, έλεγχος του αεροδρομίου έδειξε ότι ο περιφερειακός φράχτης δεν είχε παραβιαστεί. Η πτήση που μετέφερε 224 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος με προορισμό το Λος Άντζελες, ακυρώθηκε μετά το περιστατικό. Δώδεκα άτομα ανέφεραν ελαφρούς τραυματισμούς και πέντε μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου. Οι περισσότεροι επιβάτες επέστρεψαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό και επιβιβάστηκαν σε νέα προγραμματισμένη πτήση.