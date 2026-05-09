Έξι ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα καταγράφηκαν μέσα σε διάστημα δύο ετών στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο. Οι 162 φάκελοι περιλαμβάνουν έγγραφα ομοσπονδιακών υπηρεσιών, παλαιά διπλωματικά τηλεγραφήματα, καθώς και απομαγνητοφωνήσεις από επανδρωμένες αποστολές της NASA.
Η Ελλάδα αναφέρεται τουλάχιστον έξι φορές στα αρχεία, ενώ παρουσιάζονται και κάποια βίντεο, γεγονός που έχει προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον.
Τα περιστατικά:
- 1 Οκτωβρίου 2023
- 27 Οκτωβρίου 2023
- 29 Οκτωβρίου 2023
- 1 Ιανουαρίου 2024
- 24 Ιανουαρίου 2024
Η ανάρτηση έγινε σε ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από έγγραφα που επί χρόνια παρέμεναν περιορισμένης πρόσβασης.
Τα δύο UFO την 1η Οκτωβρίου 2023
Στην σχετική αναφορά γίνεται μεταξύ άλλων λόγος για βίντεο διάρκειας δύο λεπτών και 57 δευτερολέπτων από έναν αισθητήρα υπέρυθρων που βρισκόταν επί μιας στρατιωτικής πλατφόρμας των ΗΠΑ το 2023. «Μια συνοδευτική έκθεση αποστολής, με αριθμό DoW-UAP-D33, περιέγραφε το UAP ως αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια του ωκεανού και πραγματοποιούσε πολλαπλές “στροφές 90 μοιρών” με ταχύτητα περίπου 80 μιλίων ανά ώρα».
Η αναφορά για το δεύτερο αντικείμενο κάνει λόγο για βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από έναν αισθητήρα υπέρυθρων που βρισκόταν επί μιας στρατιωτικής πλατφόρμας των ΗΠΑ το 2023. «Μια συνοδευτική έκθεση αποστολής, με αριθμό DoW-UAP-D35, περιέγραφε το UAP ως μικρό και κυκλικό, το οποίο πετούσε κοντά στην επιφάνεια του ωκεανού με κατεύθυνση προς την ξηρά».
29 Οκτωβρίου 2023
Στις 29 Οκτωβρίου φαίνεται μικρό κυκλικό αντικείμενο, το οποίο, σύμφωνα με την αναφορά, κινήθηκε πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση προς την ξηρά και στη συνέχεια χάθηκε από την εικόνα.
1 Ιανουαρίου 2024
Η συνοδευτική αναφορά αποστολής είπε για το UAP ότι είχε σχήμα διαμαντιού και κινούταν με περίπου 434 κόμβους. Ο παρατηρητής ανέφερε επίσης ότι το UAP ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα βραχείας υπέρυθρης ακτινοβολίας (SWIR).
24 Ιανουαρίου 2024
Για το περιστατικό στις 24 Ιανουαρίου αναφέρεται: Ένας στρατιωτικός χειριστής των ΗΠΑ ανέφερε ότι παρατήρησε ένα UAP, εκτιμώντας την ταχύτητά του σε «περίπου 434 κόμβους (499 μίλια/ώρα)».
Ο παρατηρητής περιέγραψε το UAP με έναν ανιχνευτή που δεν πραγματοποιούσε ελιγμούς στο κάτω μέρος του. Ο παρατηρητής σημείωσε ότι το UAP ήταν ορατό μόνο όταν παρατηρούνταν μέσω ενός ενσωματωμένου αισθητήρα βραχέων κυμάτων υπέρυθρης ακτινοβολίας (SWIR).
Διευκρινίσεις από το Πεντάγωνο
Το Πεντάγωνο επισημαίνει ότι οι περιγραφές στα έγγραφα αποτυπώνουν την εκτίμηση των προσώπων ή των συστημάτων που κατέγραψαν τα περιστατικά τη δεδομένη στιγμή. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται δεν αποτελούν οριστική ένδειξη για τη φύση ή την προέλευση των αντικειμένων.
Όπως αναφέρεται, ορισμένα στοιχεία έχουν αφαιρεθεί για την προστασία αυτοπτών μαρτύρων, κυβερνητικών εγκαταστάσεων ή ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών. Ωστόσο, δεν έχουν αποκρυφθεί δεδομένα που σχετίζονται με τη φύση ή την ύπαρξη των περιστατικών που καταγράφηκαν ως UAP.
Η πρωτοβουλία διαφάνειας της κυβέρνησης Τραμπ
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι έγγραφα που παρέμεναν απόρρητα για δεκαετίες είχαν τροφοδοτήσει εικασίες και θεωρίες, υπογραμμίζοντας πως οι Αμερικανοί πολίτες πρέπει πλέον να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό το υλικό.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ήδη από τον Φεβρουάριο ότι θα ζητούσε από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν φακέλους που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή και μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURSUE για μέγιστη διαφάνεια.
Η δημοσιοποίηση των φακέλων για τα UAP εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ να ανοίξει στο κοινό ιστορικά αρχεία υψηλού δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως εκείνα που συνδέονται με τις δολοφονίες του Τζον Κένεντι, του Ρόμπερτ Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.
