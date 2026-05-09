Έξι ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα καταγράφηκαν μέσα σε διάστημα δύο ετών στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο. Οι 162 φάκελοι περιλαμβάνουν έγγραφα ομοσπονδιακών υπηρεσιών, παλαιά διπλωματικά τηλεγραφήματα, καθώς και απομαγνητοφωνήσεις από επανδρωμένες αποστολές της NASA.

Η Ελλάδα αναφέρεται τουλάχιστον έξι φορές στα αρχεία, ενώ παρουσιάζονται και κάποια βίντεο, γεγονός που έχει προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον.

Τα περιστατικά:

Η ανάρτηση έγινε σε ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από έγγραφα που επί χρόνια παρέμεναν περιορισμένης πρόσβασης.

Τα δύο UFO την 1η Οκτωβρίου 2023

Στην σχετική αναφορά γίνεται μεταξύ άλλων λόγος για βίντεο διάρκειας δύο λεπτών και 57 δευτερολέπτων από έναν αισθητήρα υπέρυθρων που βρισκόταν επί μιας στρατιωτικής πλατφόρμας των ΗΠΑ το 2023. «Μια συνοδευτική έκθεση αποστολής, με αριθμό DoW-UAP-D33, περιέγραφε το UAP ως αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια του ωκεανού και πραγματοποιούσε πολλαπλές “στροφές 90 μοιρών” με ταχύτητα περίπου 80 μιλίων ανά ώρα».

Η αναφορά για το δεύτερο αντικείμενο κάνει λόγο για βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από έναν αισθητήρα υπέρυθρων που βρισκόταν επί μιας στρατιωτικής πλατφόρμας των ΗΠΑ το 2023. «Μια συνοδευτική έκθεση αποστολής, με αριθμό DoW-UAP-D35, περιέγραφε το UAP ως μικρό και κυκλικό, το οποίο πετούσε κοντά στην επιφάνεια του ωκεανού με κατεύθυνση προς την ξηρά».

29 Οκτωβρίου 2023

Στις 29 Οκτωβρίου φαίνεται μικρό κυκλικό αντικείμενο, το οποίο, σύμφωνα με την αναφορά, κινήθηκε πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση προς την ξηρά και στη συνέχεια χάθηκε από την εικόνα.

1 Ιανουαρίου 2024

Η συνοδευτική αναφορά αποστολής είπε για το UAP ότι είχε σχήμα διαμαντιού και κινούταν με περίπου 434 κόμβους. Ο παρατηρητής ανέφερε επίσης ότι το UAP ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα βραχείας υπέρυθρης ακτινοβολίας (SWIR).

Διαβάστε επίσης: Τραμπ για UFO: «Τι στο διά… συμβαίνει;» – Όλα όσα κατέγραψαν Αμερικανοί πιλότοι