Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στη Σκιάθο, όταν ανήλικος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε τουρίστα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος. Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος εντοπίστηκε λίγο αργότερα από αστυνομικούς και συνελήφθη. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς του, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία για την εποπτεία ανηλίκων.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία πεζών.

Το ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (08.05.2026) στον πεζόδρομο της Παπαδιαμάντη, στην Σκιάθο. Ο ανήλικος που φέρεται πως είχε αναπτύξει ταχύτητα, παρέσυρε με το πατίνι του τον τουρίστα και τον εγκατέλειψε στο σημείο, χωρίς να καλέσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει.

Εν τέλει ο τουρίστας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Σκιάθου όπου και έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

Αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως έρευνα για τον εντοπισμό του ανήλικου και αφού τον βρήκαν τον συνέλαβαν.

Χειροπέδες πέρασαν και στους γονείς του, κατηγορούμενοι για παραμέληση ανηλίκου.