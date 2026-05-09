Από το 2009, όταν και καθιερώθηκαν οι σειρές best of five στη Euroleague, ποτέ καμία ομάδα δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση πετυχαίνοντας 3 εκτός έδρας νίκες !

Η Παρτίζαν το 2023 το πάλεψε, αλλά λύγισε στο φινάλε του 5ου αγώνα στη Μαδρίτη, από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ με τον Σέρχιο Γιούλ να αναδεικνύεται ουσιαστικά σε mvp πριν καν χαρίσει τον τίτλο στην ομάδα του στον τελικό με τον Ολυμπιακό στο Κάουνας, με το «μανταρίνι» στο τέλος.

Πολύ απλά διότι όταν είδε να πηγαίνει η ομάδα του ολοταχώς προς το να χάσει την πρόκριση, προκάλεσε τον Κέβιν Πάντερ, ο τελευταίος «τσίμπησε» και όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Έτσι σε 67 σειρές από το 2009 μέχρι και σήμερα (τελευταία που ολοκληρώθηκε ήταν αυτής της Φενέρμπαχτσε με τη Ζαλγκίρις) ποτέ μια ομάδα δεν μπόρεσε να προκριθεί με ντεζαβαντάζ έδρας με 3 νίκες στην έδρα του αντιπάλου της.

Αυτό «κυνηγάει» να πετύχει την ερχόμενη Τετάρτη ο Παναθηναϊκός και μοιάζει με το 8ο (μπασκετικό) θαύμα, αλλά αν μια ομάδα μπορεί να υπηρετήσει αυτό το σενάριο είναι ακριβώς αυτή !

Μια ομάδα, με «πυρηνικά όπλα» στη σύνθεσή της, μακράν με το καλύτερο (και όχι μόνο ακριβότερο) ρόστερ της ιστορίας της, απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα η οποία όχι απλά δεν έχει παίξει ποτέ μια ανάλογη σειρά play off αλλά δεν είναι συνηθισμένη γενικότερα σε τέτοιες καταστάσεις.

Αντίθετα ο Παναθηναϊκός κα στα δύο τελευταία Final Four σε Βερολίνο (2024) και Αμπου Ντάμπι (2025) πήγε μέσω της ψυχοφθόρας διαδικασίας των 5 παιχνιδιών αν και είχε πλεονέκτημα έδρας.

Χάνοντας παιχνίδι στο γήπεδό του και από τη Μακάμπι (2024) και από την Εφές (2025) και απαντώντας με break σε Βελιγράδι και Κωνσταντινούπολη σε παιχνίδια χωρίς αύριο που αν τα έχανε έμενε εκτός συνέχειας.

Ο δε κόουτς Αταμάν, είναι ο μοναδικός προπονητής στην ιστορία που έχει φτάσει (σε ενιαία Euroleague σε έναν όμιλο) στην κατάκτηση του τίτλου με ομάδα του (την Εφές το 2022) αν και μπήκε στις τελευταίες 3 αγωνιστικές στα Play Off και τερμάτισε η τουρκική ομάδα στην 6η θέση της κανονικής περιόδου.

Τότε έκανε break στο Μιλάνο με την Αρμάνι (3-1) και στο Βελιγράδι νίκησε με τρίποντο του Μίσιτς στην εκπνοή τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό (77-74) και τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό (58-57).

Και τώρα, εάν τα καταφέρει να προκριθεί, θα είναι με ακόμα πιο δύσκολο τρόπο από την 7η θέση της κανονικής περιόδου και με ανατροπή με 3 εκτός έδρας νίκες !

Για να το πετύχει όμως αυτό, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα ο ίδιος ο Εργκίν Αταμάν να συγκεντρωθεί 101% και μόνο στο παιχνίδι της ομάδας του και στα τεχνικά σημεία.

Να κρατήσει τους παίκτες του, πρώτα απ’ όλα με τη συμπεριφορά του, τη γλώσσα του σώματος, αλλά και με αυτά που θα τους πει και θα τους λέει μέχρι την Τετάρτη, συγκεντρωμένους απόλυτα στο πλάνο.

Στη media day πριν τον τρίτο αγώνα με τη Βαλένθια (1ος στην Αθήνα) οι πρώτες δηλώσεις του Τούρκου τεχνικού δεν ήταν για το παιχνίδι, δεν ήταν για την τακτική που πρέπει να ακολουθήσει, αλλά ήταν για την ποινή της Euroleague στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και το πως η διοργανώτρια αρχή πρέπει να του επιτρέψει να δώσει το παρών στο Final Four στο σπίτι του Παναθηναϊκού.

Δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει, σε εκείνες τις δηλώσεις , και δεν είναι δικαιολογία το αν ρωτήθηκε γιατί ο πανέξυπνος αυτός προπονητής έχει προσπεράσει ερωτήσεις ερωτήσεις στην καριέρα του μην απαντώντας και λέγοντας: «Άλλη ερώτηση».

Ήταν ο πρώτος που βοήθησε στο να αποπροσανατολιστούν οι παίκτες του και φάνηκε από τον εκνευρισμό που είχε σε εκείνο το (πρώτο στην Αθήνα) παιχνίδι στο οποίο τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του δεν μπήκαν ποτέ στο πνεύμα του και βρέθηκαν να χάνουν ακόμα και με 19 πόντους με τη Βαλένθια να πετυχαίνει πολλά καλάθια σαν σε προπόνηση.

Ακόμα και χθες η ομάδα δεν μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και επέτρεψε και πάλι στην ισπανική ομάδα να ξεφύγει μέχρι και με 15 πόντους, αλλά τουλάχιστον έδειξε το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει στη Roig Arena την ερχόμενη Τετάρτη στο δεύτερο ημίχρονο.

Ναι δικαιούται ο Παναθηναϊκός να έχει παράπονα από τη χθεσινή διαιτησία, αλλά δεν έχασε το παιχνίδι από αυτήν. Τη στιγμή που είχε εγκλωβίσει για αρκετά λεπτά τη Βαλένθια με εκπληκτική άμυνα, δεν μπορούσε να ξεκολλήσει μπροστά χάνοντας το ένα καλάθι μετά το άλλο και με απίστευτες χαμένες ευκαιρίες (αποκορύφωμα η διπλή τρίπλα του Σόρτς σε κατοχή με ξεκάθαρο πλεονέκτημα για να σκοράρει).

Ξαναλέμε, το καθαρό μυαλό παικτών και (κυρίως) προπονητή του Παναθηναϊκού είναι το μόνο αντίδοτο για να καταφέρουν οι Πράσινοι αυτό που καμία ομάδα στην ιστορία μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει.

Η Βαλένθια, σε όλη τη χρονιά, είναι ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχει ατομικά καλύτερους παίκτες ή πιο έμπειρο προπονητή σε καμία περίπτωση και παραθέτουμε τη χθεσινή δήλωση (στα ισπανικά απαντώντας σε συμπατριώτη του) του κόουτς Μαρτίνεθ στη συνέντευξη Τύπου.

«Σαφώς και ο Παναθηναϊκός μπορεί να μας νικήσει εκ νέου στην έδρα μας. Προχωρώντας στα αποδυτήρια βλέπεις αυτές τις φωτογραφίες με τα τρόπαια και τις επιτυχίες. Είναι μια μυθική ομάδα με απίστευτα κατορθώματα και εμείς δεν μπορούμε καν να την πλησιάσουμε. Πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί και να κάνουμε την προσπάθειά μας».