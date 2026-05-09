Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περιόδου, κατά την οποία η Παρί Σεν Ζερμέν διεκδικεί ξανά την κορυφή της Ευρώπης, κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από τη νέα εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2026-27.

Η φανέλα διατηρεί το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα ως βασικό στοιχείο, ωστόσο ξεχωρίζει η έντονη κάθετη κόκκινη ρίγα στο κέντρο, η οποία πλαισιώνεται από λευκές λεπτομέρειες, συνδυάζοντας το κλασικό στιλ της ομάδας με μία πιο σύγχρονη αισθητική.

Μετά την περσινή κατάκτηση του Champions League απέναντι στην Ίντερ, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε βρίσκεται ξανά στον τελικό της διοργάνωσης και ονειρεύεται δεύτερο διαδοχικό ευρωπαϊκό τίτλο.

Παράλληλα, οι πρωταθλητές Γαλλίας παραμένουν το μεγάλο φαβορί και για την κατάκτηση της Ligue 1, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο Λουίς Ενρίκε αναμένεται να επεκτείνει τη συνεργασία του με τον σύλλογο, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

