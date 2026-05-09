Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περιόδου, κατά την οποία η Παρί Σεν Ζερμέν διεκδικεί ξανά την κορυφή της Ευρώπης, κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από τη νέα εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2026-27.

Η φανέλα διατηρεί το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα ως βασικό στοιχείο, ωστόσο ξεχωρίζει η έντονη κάθετη κόκκινη ρίγα στο κέντρο, η οποία πλαισιώνεται από λευκές λεπτομέρειες, συνδυάζοντας το κλασικό στιλ της ομάδας με μία πιο σύγχρονη αισθητική.

Μετά την περσινή κατάκτηση του Champions League απέναντι στην Ίντερ, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε βρίσκεται ξανά στον τελικό της διοργάνωσης και ονειρεύεται δεύτερο διαδοχικό ευρωπαϊκό τίτλο.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! 𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚 𝗗𝗘́𝗩𝗢𝗜𝗟𝗘 𝗦𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗜𝗟𝗟𝗢𝗧 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗖𝗜𝗟𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗔𝗜𝗡𝗘 ! ❤️💙 Ce nouveau maillot rend hommage à toutes les générations de supporters Rouge & Bleu en réinterprétant les codes historiques du club :… pic.twitter.com/NoTMwa9vi1 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 9, 2026

Παράλληλα, οι πρωταθλητές Γαλλίας παραμένουν το μεγάλο φαβορί και για την κατάκτηση της Ligue 1, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο Λουίς Ενρίκε αναμένεται να επεκτείνει τη συνεργασία του με τον σύλλογο, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.