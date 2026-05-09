Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα όχι μόνο για τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, αλλά και για στιγμές της προσωπικής του ζωής που γίνονται viral στο διαδίκτυο.

Αυτή τη φορά, τα βλέμματα στράφηκαν στον μικρό του αδελφό, Κέινε, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι της Mercedes του νεαρού αστέρα των «μπλαουγκράνα».

Το βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ αλλά και να αποθεώνουν τη σχέση των δύο αδελφών.