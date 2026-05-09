Σε πρώτο πλάνο για τη Βαλένθια βρίσκεται πλέον το πέμπτο παιχνίδι της σειράς με τον Παναθηναϊκό, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις επιλογές του Πέδρο Μαρτίνεθ για την αναμέτρηση απέναντι στην Μπασκόνια στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Οι «νυχτερίδες» αντιμετωπίζουν την προσεχή Κυριακή τους Βάσκους για την 30ή αγωνιστική της ACB, ωστόσο σύμφωνα με όσα μεταδίδει το «Deportes COPE Valencia», ο Ισπανός τεχνικός εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει κυρίως παίκτες από την ομάδα U22.

| Noticia @DepCOPEValencia | 🏀 👶🏻@valenciabasket jugará con juniors y sub22 el partido del domingo 🆚 @Baskonia 😳Los valencianos dan prioridad al choque del miércoles ante la falta de empatía de @ACBCOM si no hay cambio pic.twitter.com/lEh8eV7oVe — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 8, 2026

Η απόφαση αυτή σχετίζεται άμεσα με την ανάγκη ξεκούρασης των βασικών παικτών της Βαλένθια, καθώς ακολουθεί το καθοριστικό Game 5 απέναντι στον Παναθηναϊκό στις 13 Μαΐου, παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, σε περίπτωση που η ACB δεν προχωρήσει σε αλλαγή του προγράμματος, ο Πέδρο Μαρτίνεθ αναμένεται να προστατεύσει τους βασικούς του αθλητές, ώστε να παρουσιαστούν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στο μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού.