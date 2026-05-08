Ο Εργκίν Αταμάν, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Game 4 που έφερε τη σειρά στο 2-2 απέναντι στη Βαλένθια, παραδέχθηκε την ανωτερότητα των Ισπανών στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Στάθηκε στο ότι οι «Πορτοκαλί» ήταν καλύτεροι στο γήπεδο από το «Τριφύλλι» και πως ένα καθοριστικό λάθος δεν επέτρεψε να ολοκληρωθεί η ανατροπή στο σκορ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού

«Η Βαλένθια έπαιξε καλύτερα από εμάς, άξιζαν τη νίκη. Είχαμε την ευκαιρία μας όταν αλλάξαμε τη ροή του παιχνιδιού, αλλά μετά κάναμε ένα καθοριστικό λάθος και άξιζαν να κερδίσουν. Συγχαρητήρια».