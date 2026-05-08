Η Περιφέρεια Κρήτης εξέδωσε έκτακτη ενημέρωση για το φαινόμενο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει το νησί το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου. Οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων προβλέπεται να υπερβούν τα επιτρεπόμενα όρια, δημιουργώντας συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα του αέρα και τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, αξιοποιώντας τα προγνωστικά μοντέλα και τις έως τώρα μετρήσεις, προειδοποιούν ότι οι ημερήσιες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 θα ξεπεράσουν τα 50 μg/m3. Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται την Κυριακή 10 Μαΐου.

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από το δίκτυο σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης «ΣΧΕΔΙΑ» της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Το δίκτυο παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για την εξέλιξη και ένταση του φαινομένου, συμβάλλοντας στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Οδηγίες προστασίας από το Υπουργείο Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας, μέσω εγκυκλίου, απευθύνει συστάσεις για την προστασία των πολιτών, δίνοντας έμφαση στις ευπαθείς ομάδες. Ενήλικες με αναπνευστικά προβλήματα, καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά νοσήματα καλούνται να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε εξωτερικούς χώρους.

Για όσους χρειάζεται να μετακινηθούν εκτός σπιτιού, συνιστάται η χρήση μασκών υψηλής προστασίας FFP2, N95 ή KN95. Οι συγκεκριμένες μάσκες συγκρατούν σωματίδια μεγέθους ίσου ή μεγαλύτερου των 0,3 μm, προσφέροντας αποτελεσματική προστασία από την εισπνοή σκόνης.

Μέτρα για καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Οι πολίτες καλούνται να κρατούν κλειστά παράθυρα και πόρτες, περιορίζοντας τη διείσδυση εξωτερικού αέρα. Η ενίσχυση της μόνωσης, ιδιαίτερα σε χαραμάδες θυρών και παραθύρων, θεωρείται απαραίτητη για τον περιορισμό της εισόδου σκόνης.

Σε όσους διαθέτουν συσκευές καθαρισμού αέρα, συνιστάται η έγκαιρη ενεργοποίησή τους, αφού προηγηθεί έλεγχος της σωστής λειτουργίας και των φίλτρων. Παράλληλα, ο καθαρισμός επιφανειών με υγρό πανί και το σφουγγάρισμα του δαπέδου συμβάλλουν στη μείωση της σκόνης εντός του σπιτιού.

Το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη αποφυγής δραστηριοτήτων που επιδεινώνουν την ποιότητα του αέρα σε κλειστούς χώρους, όπως το κάπνισμα, η χρήση ηλεκτρικής σκούπας, το μαγείρεμα με γκάζι και το άναμμα κεριών ή τζακιών. Η τήρηση των οδηγιών αυτών θεωρείται κρίσιμη για την προστασία της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια του επεισοδίου μεταφοράς σκόνης.

Νέα πρόγνωση για παρατεταμένο επεισόδιο σκόνης

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, νέο επεισόδιο μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης αναμένεται στη χώρα, με μέτρια ένταση αλλά μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Ο προγνωστικός χάρτης του μοντέλου DUST/METEO δείχνει ότι οι συγκεντρώσεις σκόνης θα αυξηθούν σημαντικά κυρίως το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου.