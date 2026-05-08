Σκαρφαλωμένη στα απόκρημνα βουνά των Αγράφων, η ιστορική Μονή Παναγίας Σπηλιάς κρύβει έναν θρύλο που συγκλονίζει πιστούς εδώ και αιώνες.

Σύμφωνα με την παράδοση, δύο μοναχοί που αναζητούσαν τόπο για να χτίσουν μοναστήρι είδαν την Παναγία σε όραμα να τους οδηγεί σε μια σπηλιά βαθιά μέσα στους βράχους. Εκεί βρήκαν τη θαυματουργή εικόνα της, με ένα καντήλι να καίει μόνο του μπροστά της, χωρίς ποτέ να έχει σβήσει.

Το γεγονός θεωρήθηκε θεϊκό σημάδι και στο ίδιο σημείο χτίστηκε η περίφημη Μονή της Σπηλιάς, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Μέχρι σήμερα, το άσβεστο καντήλι και η εικόνα της Παναγίας «Γιάτρισσας» προκαλούν δέος στους προσκυνητές, που μιλούν για έναν τόπο γεμάτο μυστήριο, πίστη και θαύματα.

Ανάμεσα σε γκρεμούς, σύννεφα και επιβλητικές κορυφές, το μοναστήρι παραμένει ένα από τα πιο συγκλονιστικά προσκυνήματα της Ελλάδας, με τον θρύλο του καντηλιού να περνά από γενιά σε γενιά.