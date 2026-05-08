Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση του 21χρονου Νικήτα, που έπεσε νεκρός από τα πυρά του 54χρονου στο Ηράκλειο Κρήτης, ρίχνουν φως στις συνθήκες της δολοφονίας.

Σύμφωνα πληροφορίες, και οι έξι σφαίρες από το περίστροφο του δράστη πέτυχαν τον άτυχο νέο, όλες στον κορμό. Από τα τραύματα, τα πέντε είναι διαμπερή ενώ ένα χαρακτηρίζεται «τυφλό», καθώς η βολίδα είχε παραμείνει στο σώμα του στην περιοχή της μασχάλης.

Από τις έξι βολές, η μία ήταν από απόσταση μικρότερη ενός μέτρου, ήταν η πισώπλατη και η φονική, αυτή δηλαδή που του στέρησε τη ζωή.

Ο 54χρονος και η σύζηγός του, σύμφωνα με το φυλακιστήριο, θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θεωρείται πιθανό η μεταγωγή τους να γίνει και απόψε με το πλοίο της γραμμής, καθώς όλα πραγματοποιούνται υπό άκρα μυστικότητα καθώς το κλίμα είναι τεταμένο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 54χρονος φέρεται να ζήτησε από τους αστυνομικούς μια τελευταία χάρη: «Μία χάρη θέλω. Να με περάσετε για τελευταία φορά από το μνήμα του παιδιού μου, γιατί δεν θα το ξαναδώ να το αποχαιρετίσω». Ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους ο 54χρονος και η σύζυγός του – Η αντίστροφη μέτρηση για το έγκλημα

Ο 54χρονος και η σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστέοι και αναμένεται να μεταφερθούν εκτός Κρήτης για λόγους ασφαλείας. Στη γειτονιά τους, ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει στο απόγευμα των δραματικών γεγονότων. Ο 54χρονος υποστηρίζει ότι έγινε δολοφόνος επειδή «θόλωσε το μυαλό του» και επιμένει πως δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. «Με κατέκλυσε οργή. Δεν μπορούσα πια να αντιληφθώ και να σκεφτώ ψύχραιμα. Ήμουν πλέον ένας τρελός. Έβγαλα το περίστροφο και πυροβόλησα, ούτε θυμάμαι πόσες φορές, σκοτώνοντάς τον», ανέφερε στην απολογία του.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η απέλπιδα προσπάθεια του Νικήτα να σωθεί, προσπαθώντας να απωθήσει τον οπλισμένο 54χρονο. «Ήμουν σε κατάσταση παροξυσμού, παραληρήματος… Έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος… Αυτός τότε κατέβηκε και μου επιτέθηκε κλωτσώντας με», συμπλήρωσε ο κατηγορούμενος.

Η σύζυγος του 54χρονου, που κατηγορείται για συνέργεια, υποστηρίζει ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να τον σταματήσει. «Έκλαιγα και του έλεγα “τι έκανες;”. Μόλις συνήλθαμε λίγο, μου είπε ότι θέλει να πάει να παραδοθεί, πράγμα που υπερθεμάτισα κι εγώ», είπε χαρακτηριστικά. Το ζευγάρι επέστρεψε στο σπίτι μετά το έγκλημα, πάρκαρε το αυτοκίνητο και παραδόθηκε στην αστυνομία.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη στυγνή δολοφονία

Το στυγερό έγκλημα εκτυλίχθηκε λίγα λεπτά μετά το μνημόσυνο του ανιψιού του 54χρονου. «Πήρα μαζί μου το περίστροφο στο νεκροταφείο, για να ρίξω δύο μπαλωθιές στη μνήμη του παιδιού, όπως συνηθίζεται στα μέρη μας, αλλά δεν το έκανα, γιατί είχε πολύ κόσμο», είπε στην απολογία του.

Η σύζυγός του υποστήριξε, ότι «συναντήσαμε τυχαία τον συγχωρεμένο, ο οποίος μόλις μας είδε, έκανε μία άσεμνη χειρονομία προς τον Κώστα». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο 54χρονος χτύπησε με το αυτοκίνητό του το όχημα του θύματος στο αντίθετο ρεύμα, βάζοντας τέλος στη ζωή του 21χρονου. «Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο, δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος, ένα ακάθαρτο πνεύμα χωρίς επαφή με το περιβάλλον», είπε η σύζυγος του κατηγορούμενου.

Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας του, ο 54χρονος εναλλασσόταν ανάμεσα στη μεταμέλεια και στο μίσος για το θύμα. «Δεν είχα κλείσει μάτι για τουλάχιστον 10 ημέρες… Έκλαιγα ασταμάτητα, γιατί πλησίαζε η ημέρα της Αγίας Ειρήνης, όταν σκοτώθηκε ο ανιψιός μου στο ίδιο σημείο με τον μονάκριβό μου», δήλωσε.

Τόσο ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του υποστήριξαν, ότι η σπίθα του εγκλήματος άναψε από μια χειρονομία του 21χρονου, στοιχείο που δεν έχει ωστόσο επιβεβαιωθεί από την έρευνα. «Νόμιζα ότι με ειρωνεύτηκε με μία άσεμνη χειρονομία», είπε ο κατηγορούμενος. Μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα, το όπλο άδειασε. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν έναν άνδρα τυφλωμένο από μίσος, που κλωτσούσε το θύμα την ώρα που ψυχορραγούσε.