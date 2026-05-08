Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ερευνες των αρχών για το μη επανδρωμένο σκάφος που βρέθηκε την Πέμπτη (7/5) από ψαράδες στη Λευκάδα, με αναμένη μηχανή.

Το πλωτό drone φορτωμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, με εμβέλεια 432 μιλίων, εντοπίστηκε το πρωί προκαλώντας συναγερμό στην ΕΥΠ, στις ένοπλες δυνάμεις και σε τρία υπουργεία.

Το στρατιωτικής κατασκευής drone βρέθηκε μέσα σε σπηλιά από ψαράδες που είχαν βγει για να μαζέψουν τα δίχτυα τους. Οι ίδιοι το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής και ειδοποίησαν το Λιμενικό, το οποίο το μετέφερε στο Πλατυγιάλι Αστακού για περαιτέρω έλεγχο.

«Δεν μιλάμε για ένα απλό μη επανδρωμένο σκάφος. Μιλάμε για έναν πλωτό εκρηκτικό μηχανισμό με περίπου 300 κιλά φορτίο», αναφέρει ο Νίκος Σπανός ναύαρχος ε.α.

Το πλωτό drone είναι κατά πάσα πιθανότητα ουκρανικής κατασκευής, τύπου Magura, τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις κατά του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.

Πώς και γιατί βρέθηκε στην Λευκάδα; Ποιος ήταν ο χειριστής; Ποιος ήταν ο στόχος του; Ερωτήματα που επιχειρούν να απαντήσουν οι Αρχές.

«Θα μπορούσε κάλλιστα να ανήκει σε έναν στολίσκο μικρών σκαφών που κυνηγάνε μέσα στη Μεσόγειο σκάφη που εμπλέκονται με την παράνομη εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενδεχομένως και θαλαμηγούς κάποιων κροίσων», λέει ο Σπύρος Κονιδάρης, αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και του τμήματος γραφικών του MEGA, αποτυπώνεται πού και πώς εντοπίστηκε το drone από τους δύο ψαράδες.

«Αυτά τα σκάφη τηλεχειρίζονται από αποστάσεις εκατοντάδων χιλιάδων μιλίων, μπορεί από την Ουκρανία, μπορεί από την Αμερική. Που σημαίνει ότι είτε το σκάφος αυτό δεν είχε επικοινωνία με τον χειριστή του είτε τα μηχανήματα με τα οποία παρακολουθεί το περιβάλλον δεν δούλευαν».

Σοβαρό κίνδυνο διέτρεξαν τόσο οι αλιείς που ρυμούλκησαν το drone όσο και κάτοικοι, καθώς ήταν ακυβέρνητο αλλά με τις μηχανές του σε πλήρη λειτουργία.

Προβληματισμός επικρατεί στο υπουργείο Εξωτερικών το οποίο τηρεί στάση αναμονής, περιμένοντας την επίσημη έκθεση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.