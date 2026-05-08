Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (8/5) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα υπάρξει τριήμερη εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από τις 9 Μαΐου έως τις 11 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social:

«Με χαρά ανακοινώνω, ότι θα υπάρξει ΤΡΙΗΜΕΡΑ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ (9, 10 και 11 Μαΐου) στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο εορτασμός στη Ρωσία είναι για την Ημέρα της Νίκης, αλλά και στην Ουκρανία, επειδή ήταν επίσης ένα μεγάλο μέρος και παράγοντας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή η εκεχειρία θα περιλαμβάνει αναστολή όλων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων και ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα. Αυτό το αίτημα υποβλήθηκε απευθείας από εμένα και εκτιμώ ιδιαίτερα τη συμφωνία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύ μακρού, θανατηφόρου και σκληρού πολέμου. Οι συνομιλίες συνεχίζονται για τον τερματισμό αυτής της Μεγάλης Σύγκρουσης, της μεγαλύτερης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και πλησιάζουμε όλο και περισσότερο κάθε μέρα. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».