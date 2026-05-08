Σοκ προκαλούν οι εξηγήσεις που επιχείρησε να δώσει ο 35χρονος πατέρας από την Πάτρα που έδωσε το όπλο στον 12χρονο γιο του προτρέποντάς τον να πυροβολήσει, αλλά και γιατί τον βιντεοσκόπησε να πυροβολεί και δημοσίευσε τα στιγμιότυπα στα social media.

Η καταγγελία από το «Χαμόγελο του Παιδιού» οδήγησε στην σύλληψη του 35χρονου πατέρα. Ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή «Live News» και προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, είπε ότι «επειδή ο μικρός πήρε το μετάλλιο του, μου ζήτησε το παιδί να ρίξει μια βολή. Φωτοβολίδα δεν είχα να του βάλω. Και του είπα “θα βάλουμε μια σφαιρούλα, θα πάμε μαζί στο μπάνιο και θα ρίξεις μια στον αέρα”». Ερωτηθείς αν πυροβόλησε το παιδί, απάντησε με στόμφο «φυσικά και έριξε το παιδί!», κάτι άλλωστε που φαίνεται και στο βίντεο στο οποίο ο ίδιος κατέγραψε την πράξη του και το δημοσίευσε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

Μάλιστα έδειξε και το παράθυρο από το οποίο παρότρυνε τον ανήλικο να πυροβολήσει. Πρόκειται για το παράθυρο του μπάνιου, το οποίο «βλέπει» σε ένα ανοιχτό σημείο. «Του λέω, βάρα εκεί ψηλά! Ήμουν εδώ, σε αυτήν τη θέση και ο μικρός ήταν δίπλα μου» είπε ο πατέρας.

«Το όπλο είναι ακίνδυνο»

«Το όπλο αυτό είναι ακίνδυνο και γι’ αυτό με άφησε η αστυνομία ελεύθερο επιτόπου» είπε ο πατέρας του 12χρονου και πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο όπλο είναι φωτοβολίδων. «Είχαμε πάει κάποια στιγμή σε ένα πανηγύρι εδώ στην Πάτρα και το αγόρασα 70 ευρώ» είπε για το συγκεκριμένο όπλο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο πατέρας υποστηρίζει ότι επειδή αγαπάει τα όπλα, αγοράζει ψεύτικα. Ο ίδιος έδειξε ένα από αυτά στην κάμερα και είπε πως βάζει «σκάστρες», για να το ακούει να κάνει «τσαφ-τσαφ». «Ίσα δηλαδή που σκάει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άσχημη κατάσταση το παιδί

Σύμφωνα με τον πατέρα, ο 12χρονος είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και αναρωτιέται γιατί προκλήθηκαν αντιδράσεις, ενώ τον ρώτησε και για την παρουσία των αστυνομικών στο σπίτι τους. Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ο 35χρονος απάντώντας δε σε όσους τον χαρακτήρισαν «ανεύθυνο», είπε: «Αν εγώ είμαι ανεύθυνος ή όχι, το ξέρει όλο το Facebook και το TikTok».