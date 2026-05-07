Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ταραμπούρα της Πάτρας, όταν ένας 35χρονος πατέρας βιντεοσκόπησε τον ανήλικο γιο του να πυροβολεί από το παράθυρο, χρησιμοποιώντας όπλο που του είχε παραχωρήσει ο ίδιος. Το βίντεο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Οι υπεύθυνοι του οργανισμού ενημέρωσαν την Αστυνομία, η οποία προχώρησε άμεσα στη σύλληψη του 35χρονου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου, ένα αεροβόλο και φυσίγγια. Στην κατοχή της Ασφάλειας Πατρών βρίσκεται και το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), κατά την έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου–λάμψης, ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 13 φυσίγγια κρότου–λάμψης, δύο κάλυκες και δύο αμπούλες διοξειδίου του άνθρακα.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του.