Νέα στοιχεία και μαρτυρίες για την τραγωδία που συγκλονίζει την Κρήτη φέρνει στο φως το MEGA και η εκπομπή «Live News», σχετικά με τον 54χρονο που δολοφόνησε εν ψυχρώ τον 21χρονο στην Αμμουδάρα, καθώς και τη σύζυγό του, η οποία πλέον αντιμετωπίζει επίσης τη Δικαιοσύνη.

Το ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου μετά την εκτέλεση του νεαρού, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και συζητήσεις στην τοπική κοινωνία. Ο 17χρονος Γιώργος, φίλος του 21χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο του 2023, ήταν ο γιος που η γυναίκα είχε αποκτήσει από τον δεύτερο γάμο της. Τον αγαπούσε βαθιά, συχνά δημοσίευε φωτογραφίες μαζί του και έδειχνε με υπερηφάνεια τα δώρα του. Από τον πρώτο της γάμο είχε δύο κόρες, οι οποίες δεν ξεπέρασαν ποτέ τον χαμό του μικρού αδελφού τους.

Οι μαρτυρίες για τον 54χρονο και τη σύζυγό του

«Οι αδερφές είναι μεγάλες. Ήταν αθλήτριες στην κολύμβηση. Η μεγάλη ήταν και πρωταθλήτρια στο κολύμπι. Παντρευτήκανε, έχουν παιδιά. Ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένες και αυτές και προσπαθούσαν να συμπαρασταθούν στη μάνα τους» ανέφερε στην έκπομπή μαρτυρία ανθρώπου που γνωρίζει καλά την οικογένεια.

Η μητέρα όμως βυθίστηκε ολοένα και περισσότερο στο πένθος. Στο πολυκατάστημα όπου εργαζόταν ως ταμίας, οι συνάδελφοί της μιλούν για μια καλοσυνάτη γυναίκα, η οποία άλλαξε ριζικά μετά το δυστύχημα. «Το πριν και το μετά καμία σχέση. Δεν χαμογέλαγε, ήταν θλιμμένη. Έβλεπες ότι υπάρχει πρόβλημα. Ο χαμός του παιδιού, τoυς είχε καταρρακώσει» λέει συνάδελφός της.

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί, ότι πίσω από την οδύνη των δύο γονιών υπήρχε ένα άσβεστο μίσος για τον νεαρό, που θεωρούσαν υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου τους, μια νοσηρή επιθυμία για εκδίκηση που τελικά οδήγησε στο έγκλημα. «Αυτό που έκανε, είναι απαράδεκτο. Είναι έγκλημα. Είναι εκατό φορές έγκλημα. Αλλά όταν φτάνει αυτός με τις αξίες, να κάνει αυτό το πράγμα, εγώ ντρέπομαι και συνθλίβομαι. Είναι άγιοι άνθρωποι. Οι δολοφόνοι είναι άγιοι. Σας λέω εκεί είναι το παράξενο. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Βλέπετε την εικόνα του ζευγαριού τώρα; Τι να κατηγορήσω αυτούς τους ανθρώπους;», αναφέρει φίλος της οικογένειας.

Η ζωή μετά την απώλεια

Ο 54χρονος, γεννημένος στο Κρέφελντ της Γερμανίας, εργαζόταν τα τελευταία χρόνια ως μάστορας. Δούλευε αδιάκοπα για να μεγαλώσει το παιδί του, όμως μετά τον θάνατό του έχασε κάθε διάθεση για ζωή. «Δεν μπορώ να το ξεπεράσω, γιατί δεν είχε άλλο. Έμεινε μόνος του τώρα και η πρώτη του κουβέντα ήτανε “για ποιον θα δουλεύω εγώ τώρα;”. Ούτε ξανά ξυρίστηκε, ούτε ξανά έκοψε τα μαλλιά του, ούτε ξανά… Τίποτα. Άμα τον δεις, είναι σαν να είναι 100 χρόνων. Μαράζωσε», λέει η μητέρα του.

«Όλο το Μαλεβίζι ήξερε, ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ο χάροντας ο ίδιος επί της γης, ο πατέρας. Κι εδώ είναι η ανύπαρκτη Πολιτεία. Γιατί το μάτι… Δεν υπήρχε αυτός ο πατέρας και αυτή η μάνα δεν ζούσαν, δεν υπήρχαν, ήταν νεκροί από τότε», προσθέτει οικογενειακός φίλος. Το ζευγάρι, που κάποτε ήταν ερωτευμένο και αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Κρήτη, άλλαξε ριζικά μετά το δυστύχημα. Από τη νύχτα που σκοτώθηκε ο γιος τους, η ζωή τους κινείται ανάμεσα στο νεκροταφείο και τα δικαστήρια.

«Δεν το περίμενα -η αλήθεια είναι- ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Ήμασταν στο… περιμέναμε το δικαστήριο να γίνει κάποια στιγμή. Εκεί είχα μείνει εγώ. Μόνο άνθρωποι που έχουν βιώσει τον ίδιο πόνο, μπορούν να καταλάβουν έναν γονέα που χάνει το μοναχοπαίδι του. Κανένας άλλος. Ούτε εγώ, ούτε εσείς που γυρίσαμε στην καθημερινότητά μας, είχαμε τα παιδάκια μας δίπλα μας, τα γέλια τους, τις χαρές τους. Αυτός δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Γύριζε σε ένα σπίτι άδειο. Έφυγε η χαρά του, η ζωή του. Φύγανε όλα», αναφέρει η αδελφή του.

Η οργή και το τέλος

Ούτε η ίδια η αδελφή του πίστευε πως ο 54χρονος θα έφτανε να στήσει ενέδρα στον άλλοτε φίλο του γιου του και να τον εκτελέσει εν ψυχρώ. Η οργή και η αίσθηση αδικίας φαίνεται πως κυριάρχησαν πάνω στη λογική.

«Αυτό που τους έχει πειράξει δεν είναι το ατύχημα. Είναι ότι η οικογένεια του δολοφονημένου παιδιού γλεντούσε, δεν θρήνησε το θύμα. Ανεβάζανε συνεχώς σε διάφορα social γλέντια και χορούς. Αυτό τους είχε ενοχλήσει ότι δεν θρηνήσαν το παιδί μας μαζί με εμάς. Δεν τους προσέγγισαν ποτέ να τους πουν συγγνώμη. Είναι πολύ σημαντικό για αυτά τα μέρη».

Σύμφωνα με τα μέλη του συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα, οι γονείς του 17χρονου Γιώργου πάλευαν να διατηρήσουν την επαφή τους με την κοινωνία, όμως ο πόνος και η πικρία τους ήταν εμφανείς. Οι ψυχολόγοι του συλλόγου είχαν εντοπίσει το πρόβλημα, ωστόσο τίποτα δεν στάθηκε ικανό να αποτρέψει μια ακόμη τραγωδία.