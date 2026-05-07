Μια γυναίκα συνελήφθη στη Βραζιλία έπειτα από επίθεση με μαχαίρι εναντίον κομμωτή, επειδή φέρεται να ήταν δυσαρεστημένη από το αποτέλεσμα του κουρέματός της.

Η Λάις Γκαμπριέλα Μπαρμπόζα ντα Κούνια επιτέθηκε σε κομμωτήριο στο Σάο Πάολο την Τρίτη, εξοργισμένη από το αποτέλεσμα της θεραπείας με ανταύγειες και τεχνική υφής που είχε κάνει.

Σύμφωνα με πλάνα από κάμερα ασφαλείας, η 27χρονη πλησίασε τον κομμωτή Εδουάρδο Φεράρι την ώρα που εκείνος εργαζόταν σε άλλη πελάτισσα. Με την πλάτη του γυρισμένη, εκείνη έβγαλε μαχαίρι από την τσάντα της και τον χτύπησε ανάμεσα στις ωμοπλάτες.

Δύο άνδρες αντέδρασαν αμέσως, ακινητοποιώντας τη ντα Κούνια, ενώ ο Φεράρι γύρισε έντρομος και έτρεξε προς την έξοδο. Σε άλλο βίντεο φαίνεται η δράστις να συγκρατείται από φρουρούς ασφαλείας, ενώ άλλοι κομμωτές την πλησιάζουν και την απομακρύνουν.

Η διαμάχη ξεκίνησε έναν μήνα πριν

Όπως έγινε γνωστό, η διαφωνία είχε αρχίσει πριν από περίπου έναν μήνα, όταν η ντα Κούνια επισκέφθηκε το κομμωτήριο για τη θεραπεία της. Το προσωπικό ανέφερε ότι τότε έδειχνε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα και μάλιστα το επαίνεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, άρχισε να στέλνει παράπονα, ζητώντας επιστροφή χρημάτων και, σύμφωνα με καταγγελίες, απειλώντας ότι ήθελε να «βάλει φωτιά» στον κομμωτή, ηλικίας 29 ετών.

Το κομμωτήριο αρνήθηκε την επιστροφή χρημάτων, υποστηρίζοντας ότι η υπηρεσία είχε πραγματοποιηθεί «όπως είχε συμφωνηθεί». Παρ’ όλα αυτά, οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν.

Απειλές και επίθεση στο κομμωτήριο

Στο διαδίκτυο, η ντα Κούνια ισχυρίστηκε ότι το αποτέλεσμα την έκανε να μοιάζει με τον χαρακτήρα κόμικ Τζίμι Φάιβ, γνωστό ως Cebolinha. Σε βίντεό της ανέφερε: «Μου πήρε τα μαλλιά και απλώς τα έκοψε με ψαλίδι αραίωσης. Όπως βλέπετε, η φράντζα μου μοιάζει με του Cebolinha».

Την Τρίτη εμφανίστηκε απροειδοποίητα στο κομμωτήριο και απαίτησε άμεση λύση. Ο θυρωρός του κτιρίου κλήθηκε να τη συνοδεύσει έξω, καθώς προκαλούσε αναστάτωση — λίγο πριν συμβεί η επίθεση.

Ένας υπάλληλος κατάφερε τελικά να την αφοπλίσει, ενώ ο Φεράρι υπεβλήθη σε ιατρική εξέταση που έδειξε ότι το τραύμα ήταν επιφανειακό.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Σύμφωνα με την αστυνομία, το προσωπικό κατέθεσε ότι η γυναίκα φώναζε πως ο Φεράρι «θα πέθαινε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» αν δεν της επιστρεφόταν το ποσό, ενώ φέρεται να απείλησε ότι θα προσλάμβανε κάποιον για να τον σκοτώσει.

Η ίδια φέρεται να ομολόγησε την επίθεση και να παραδέχθηκε ότι είχε εκστομίσει ομοφοβικές ύβρεις εναντίον του πριν από το περιστατικό.

Σε δήλωσή του, ο Φεράρι ανέφερε: «Η νομική μας ομάδα παρακολουθεί στενά την υπόθεση και προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες, καθώς η αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό ως ελαφρά σωματική βλάβη».

Πρόσθεσε ακόμη: «Δεν μπορούμε να κανονικοποιούμε ή να σιωπούμε απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις. Η απόπειρα ανθρωποκτονίας είναι εξαιρετικά σοβαρό έγκλημα και πρέπει να αντιμετωπίζεται ανάλογα».

Ο κομμωτής τόνισε ότι θα γίνει πλήρης αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας του κομμωτηρίου και εξετάζεται η μεταφορά του σε νέο χώρο με αυξημένη προστασία για το προσωπικό.