Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή συντριβής ενός ελικοπτέρου με τέσσερις επιβαίνοντες, ανάμεσά τους κι ένα παιδί 9 ετών, κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Το περιστατικό σημειώθηκε σε αγρό στη Βραζιλία, λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με τη Sun, το ελικόπτερο τύπου Robinson R44 μετέφερε μια τετραμελή οικογένεια και συνετρίβη μόλις 15 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση. Όλοι οι επιβαίνοντες επέζησαν, ενώ ο πιλότος συνελήφθη, καθώς φέρεται να πετούσε χωρίς άδεια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το μαύρο ελικόπτερο αρχικά παίρνει ύψος, όμως λίγο αργότερα χάνει τον έλεγχο και πέφτει σε θαμνώδη περιοχή. Παρά τη σφοδρή πρόσκρουση και τις εκτεταμένες ζημιές, οι τέσσερις επιβαίνοντες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν ζωντανοί από τα συντρίμμια.

Ο κινητήρας σταμάτησε να λειτουργεί

Το βίντεο, που έγινε γρήγορα viral, δείχνει το ελικόπτερο να αντιμετωπίζει πρόβλημα κατά την αρχική φάση ανόδου, κοντά στο πολυτελές Garden Hotel στην πόλη Καμπίνα Γκράντε. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, ο κινητήρας φαίνεται να σταματά να λειτουργεί, προκαλώντας την απότομη πτώση του αεροσκάφους στο έδαφος.

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν με τρόμο το ελικόπτερο να συντρίβεται και να μετατρέπεται σε μάζα παραμορφωμένου μετάλλου. Παρά τη δύναμη της πρόσκρουσης, δεν σημειώθηκαν θύματα.

Ο επιχειρηματίας Ζοσεβάν Ροντρίγκες Φερέιρα, 46 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία καθώς, σύμφωνα με τις αρχές, δεν διέθετε άδεια χειριστή για να πετά το ελικόπτερο. Ο αρχηγός της αστυνομίας Ροντρίγκο Μοντέιρο επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος δεν είχε σε ισχύ άδεια πτήσης, ενώ είχε λήξει και το ιατρικό πιστοποιητικό που απαιτείται για νόμιμες πτήσεις.

Το ίδιο ελικόπτερο είχε εμπλακεί ξανά σε ατύχημα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, το ελικόπτερο με αριθμό νηολογίου PR-DCM είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε σοβαρό ατύχημα. Τον Ιούλιο του 2013 είχε συντριβεί περίπου 1.100 χιλιόμετρα μακριά, σε ξεχωριστό περιστατικό, με τους τότε επιβαίνοντες να τραυματίζονται ελαφρά.

Ο Φερέιρα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τραύματος της Καμπίνα Γκράντε για ιατρική φροντίδα μετά το δυστύχημα του περασμένου Σαββάτου. Συνελήφθη την επόμενη ημέρα μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ενώ αφέθηκε αργότερα ελεύθερος. Αντιμετωπίζει, ωστόσο, σοβαρές κατηγορίες για πρόκληση κινδύνου στην ασφάλεια των αερομεταφορών.

Έρευνα για τα αίτια της συντριβής

Στο ελικόπτερο επέβαιναν επίσης ο δίδυμος αδελφός του πιλότου, Ζοσεάν, καθώς και ο ιδιοκτήτης του αεροσκάφους, επιχειρηματίας Λαμαρτίνε Ολιβέιρα. Οι βραζιλιάνικες αεροπορικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της συντριβής.