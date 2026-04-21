Οι δείκτες της Wall Street υποχώρησαν τελικά την Τρίτη (21/4), καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι δεν θα επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πριν από την κατάπαυση του πυρός που λήγει την Τετάρτη.

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 293,18 μονάδες (0,59%) κλείνοντας στις 49.149,38 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε επίσης πτώση 0,63% και έκλεισε στις 7.064,01 μονάδες και τέλος o Nasdaq κινήθηκε πτωτικά κατά 0,59% και έκλεισε στις 24.259,964 μονάδες.

Η ανησυχία για την προοπτική μιας συμφωνίας ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν ενισχύθηκε στη Wall Street μετά την παύση του ταξιδιού του Αντιπροέδρου ΤζειΝτι Βανς για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, λόγω έλλειψης δέσμευσης από την Τεχεράνη. Αυτό αναφέρουν δημοσιεύματα των The New York Times και Axios, που επικαλέστηκαν Αμερικανούς αξιωματούχους με γνώση της κατάστασης.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα την Τρίτη στο CNBC ότι αναμένει οι ΗΠΑ και το Ιράν να κάνουν μια «μεγάλη συμφωνία». Ο πρόεδρος πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ο στρατός των ΗΠΑ είναι «έτοιμος» να βομβαρδίσει το Ιράν αν δεν υπογραφεί συμφωνία πριν την προθεσμία της κατάπαυσης του πυρός και ότι δεν θέλει να την παρατείνει. Τα σχόλιά του ήρθαν αφού ο πρόεδρος είπε σε ανάρτηση του στο Truth Social ότι το Ιράν «παραβίασε την εκεχειρία πολλές φορές!».

«Η ανάπτυξη εμπιστοσύνης είναι δύσκολη σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε ο Μπράιαν Μαλμπερι, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Zacks Investment Management. «Υπάρχει μια μακρά ιστορία με το Ιράν που προκαλεί υποψία για τη διάρκεια οποιασδήποτε συμφωνίας, αλλά και η αντιπροσωπεία τους μπορεί να μην είναι σε θέση να εφαρμόσει μεγάλο μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας δεδομένου του πόσο διχασμένα είναι τα ανώτατα επίπεδα του στρατού και της κυβέρνησής τους». Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να αναμένει ότι τα ζητήματα γύρω από τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ θα «λυθούν μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας».

Οι βασικοί δείκτες υποχώρησαν τη Δευτέρα, με τους εμπόρους σε ανησυχία ενόψει της λήξης της κατάπαυσης του πυρός και την επιβράδυνση της δυναμικής στην ανάκαμψη της αγοράς. Ο Nasdaq έσπασε το μακρύτερο σερί «νικών» του από το 1992 των 13 ημερών.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο S&P 500 και ο Nasdaq σημείωσαν πολλαπλά υψηλά ρεκόρ ενδοσυνεδριακά και στο κλείσιμο, με τις ελπίδες για ένα τέλος του πολέμου στο Ιράν στο άμεσο μέλλον. Το σημαντικότερο, ο πρώτος έκλεισε πάνω από τις 7.100 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Οι επενδυτές και οι αναλυτές της Wall Street, συμπεριλαμβανομένης του Μάλμπερι, παραμένουν αισιόδοξοι για το ευρύτερο μέλλον των μετοχών.

«Αυτό που βλέπετε είναι ένα πραγματικά ισχυρό πρώτο τρίμηνο όσον αφορά τα κέρδη», είπε, σημειώνοντας μια αναμενόμενη ανάπτυξη με διψήφιο ποσοστό σε αυτόν τον τομέα καθώς και «ισχυρά» έσοδα. «Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να παραβλεφθεί σε αυτή τη χρονική στιγμή».

Την Τρίτη, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της UnitedHealth ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, γεγονός που οδήγησε τις μετοχές του κολοσσού ασφαλειών υγείας να αυξηθούν πάνω από 8%. Η εταιρεία επίσης ανέβασε τις προβλέψεις κερδών της.

Παράλληλα, οι μετοχές της Amazon αυξήθηκαν πάνω από 1% μετά τη συμφωνία της εταιρείας να επενδύσει έως και 25 δισεκατομμύρια δολάρια στην startup τεχνητής νοημοσύνης Anthropic.