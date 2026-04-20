Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή αρχίζει να πλήττει καίρια τις οικονομίες χωρών της περιοχής, περιλαμβανομένων και όσων μέχρι τώρα παρουσίαζαν υψηλή ανάπτυξη και πλούτο.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με την εξασφάλιση οικονομικής στήριξης σε περίπτωση που ο πόλεμος στο Ιράν οδηγήσει το πλούσιο σε πετρέλαιο κράτος του Περσικού Κόλπου σε βαθύτερη κρίση, ανέφεραν πηγές της Wall Street Journal.

Κι αυτό παρά το γεγονός ότι τα ΗΑΕ μαζί με το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία μπορούν να παρακάμψουν εν μέρει τα Στενά του Ορμούζ μέσω άλλων αγωγών μεταφοράς πετρελαίου και λιμένων. Αντίθετα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Κατάρ έχει παγιδευτεί στις χώρες αυτές επειδή δεν διαθέτουν εναλλακτικές οδούς προς τις διεθνείς αγορές.

Προετοιμασίες από ΗΑΕ

Σε συναντήσεις στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΑΕ, Χαλίντ Μοχάμεντ Μπαλάμα, έριξε την ιδέα δημιουργίας γραμμής ανταλλαγής νομισμάτων (swaps) στο υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, σε άλλους αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ανέφεραν οι πηγές. Τα Εμιράτα ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής έχουν αποφύγει τα χειρότερα στην οικονομία από τον πόλεμο, αλλά μπορεί να χρειαστεί στην πορεία αμερικανική στήριξη δήλωσαν αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι συνομιλίες ερμηνεύονται ως αύξηση της ανησυχίας στα ΗΑΕ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημιά στην οικονομία και στη θέση της χώρας ως παγκόσμιου οικονομικού κόμβου. Μεταξύ άλλων οι εξελίξεις πλήττουν τα συναλλαγματικά τους αποθέματα και ανησυχούν τους επενδυτές οι οποίοι αναζητούσαν σταθερό και ασφαλές μέρος για τα χρήματά τους.

Η σύγκρουση έχει πλήξει επίσης υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΑΕ και έχει αποκλείσει την ικανότητά τους να πωλούν πετρέλαιο χρησιμοποιώντας τάνκερ που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, στερώντας τους βασική πηγή εσόδων σε δολάρια.

Οι αξιωματούχοι των ΗΑΕ δεν έχουν υποβάλει επίσημο αίτημα για γραμμή ανταλλαγής (swaps), η οποία θα έδινε στην κεντρική τράπεζα των ΗΑΕ φθηνή πρόσβαση σε δολάρια για να στηρίξει το νόμισμά της ή να ενισχύσει τα συναλλαγματικά της αποθέματα σε περίπτωση κρίσης ρευστότητας. Σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες οι αξιωματούχοι της χώρας είχαν παρουσιάσει την πρόταση ως προκαταρκτική και προληπτική, ανέφερε η Wall Street Journal.

Ανησυχία στο Ιράκ και στο Κουβέιτ

Το Ιράν θεωρείται ότι αντιμετωπίζει από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην περιοχή. Μεταξύ των παραγωγών του Περσικού Κόλπου, τα έσοδα της χώρας από πωλήσεις πετρελαίου μειώθηκαν σημαντικά λόγω του πολέμου -κατά 76% στα 1,73 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Reuters. Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ, SOMO, ανακοίνωσε στις 2 Απριλίου ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο τον Μάρτιο ήταν περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια, κοντά στην εκτίμηση του Reuters. Το Κουβέιτ κατέγραψε πτώση 73% στα έσοδα που έφτασαν τα 864 εκατομμύρια δολάρια, δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Και οι δύο χώρες αναμένεται να υποστούν νέες απότομες μειώσεις στα έσοδα όλο τον Απρίλιο, καθώς τα έσοδα του Μαρτίου είχαν στηριχτεί από φορτία πετρελαίου που μπόρεσαν να μεταφερθούν από την περιοχή τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης.