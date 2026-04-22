Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» παραμένει νοσηλευόμενος ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, έπειτα από τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη.

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου, ο Γιώργος Μυλωνάκης εξακολουθεί να είναι διασωληνωμένος, ενώ οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Όπως αναφέρουν πηγές από το νοσοκομείο, μετά τη συμπλήρωση περίπου δέκα ημερών νοσηλείας αναμένεται να υπάρχει πιο σαφής εικόνα για την εξέλιξη της κατάστασής του.

Ο Υφυπουργός, ο οποίος υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15 Απριλίου, διανύει ήδη το έβδομο 24ωρο νοσηλείας του.

Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς η ιατρική ομάδα αναμένεται να επανεκτιμήσει την κατάστασή του και να δώσει πιο ξεκάθαρες απαντήσεις για την πορεία της ανάρρωσης.