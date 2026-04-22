Ο αντίκτυπος των πολεμικών συγκρούσεων στο Ιράν δεν περιορίζεται μόνο στα χρηματιστήρια ενέργειας. Φτάνει μέχρι την πόρτα των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Με τις τιμές των καυσίμων να καλπάζουν και τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες να προχωρούν σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων για να εξοικονομήσουν κηροζίνη, το μοντέλο του Airbnb δέχεται μια νέα, έμμεση πίεση, καθώς το ταξίδι γίνεται πλέον ακριβότερο από τη διαμονή.

Ωστόσο, ο ελληνικός τουρισμός μέσω Airbnb φαίνεται να έχει «γερό στομάχι». Εξακολουθεί να εκλαμβάνεται ως ένας σταθερός και ασφαλής «παράδεισος», καταφέρνοντας να διατηρήσει τα μεγέθη του σε πείσμα των καιρών.

Στον χάρτη των κρατήσεων τα «νησιά» καλπάζουν και η Αθήνα πιέζεται

Τα στοιχεία του Μαρτίου 2026 δείχνουν μια αγορά που δεν πτοείται εύκολα. Ο ρυθμός κρατήσεων παραμένει σταθερός στις 6,01 ανά κατάλυμα, έχοντας οραική άνοδο 0,3% σε σχέση με πέρυσι.

Συγκεκριμένα, οι Κυκλάδες (+29,1%) και τα Ιόνια Νησιά (+25,5%) καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο. Από την άλλη, η Αθήνα, καταγράφει πτώση 11,3%. Τα σύντομα city breaks, που παραδοσιακά τροφοδοτούν τα διαμερίσματα του κέντρου, δείχνουν να υποχωρούν με τους επισκέπτες να μην τα προτιμούν. Ο σημαντικότερος λόγος αυτής της αποστροφής είναι η γενικευμένη ακρίβεια.

Τι γίνεται όμως με την Κύπρο η οποία δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα; Εκεί η μείωση είναι στο 27,3%, γεγονός που αποδίδεται ξεκάθαρα στη γεωγραφική της εγγύτητα με τη ζώνη σύγκρουσης.

Γίνεται κατανοητό ότι οι ταξιδιώτες ψάχνουν πλέον ευελιξία, λόγω του φόβου ακυρώσεων από τον πόλεμο, αλλά και απομόνωση σε συνδυασμό με αυτονομία, γι’ αυτό και τα νησιωτικοί προορισμοί έχουν τόσο μεγάλη άνοδο (+29%).

Αν και η Airbnb καλύπτει περιπτώσεις πολέμου, η εφαρμογή της στην πράξη αποδεικνύεται περίπλοκη. Έχουν ήδη καταγραφεί περιστατικά ταξιδιωτών από εμπόλεμες ζώνες, όπως είναι το Ισραήλ, στους οποίους αρνήθηκαν την επιστροφή χρημάτων, παρά το κλείσιμο του εναέριου χώρου. Αυτή η ασάφεια κάνει τους χρήστες πιο προσεκτικούς, αν και στην Ελλάδα δεν έχουν σημειωθεί τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Το συμπέρασμα είναι ότο το ελληνικό Airbnb δείχνει αξιοσημείωτη αντοχή, αλλά αλλάζει «πρόσωπο». Η δυναμική μετατοπίζεται ξεκάθαρα στα νησιά, ενώ η Αθήνα και τα αστικά κέντρα καλούνται να διαχειριστούν μια περίοδο «στενότητας» και αναμονής, παρακολουθώντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις.

Με πληροφορίες από bnbnews, Οικονομικό Ταχυδρόμο, businessinsider