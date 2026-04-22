Στο πλαίσιο του νέου πακέτου στήριξης των νοικοκυριών, η κυβέρνηση προχωρά σε σημαντική αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου. Το μέτρο αυτό είναι συνολικού κόστους 25 εκατομμυρίων ευρώ και εκτιμάται ότι θα καλύψει επιπλέον 70.000 ενοικιαστές.

Με τις νέες ρυθμίσεις, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων αναμένεται πλέον να αγγίξει το 1 εκατομμύριο.

Οι αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια

Τα όρια αυξάνονται κλιμακωτά ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, προκειμένου να καλυφθούν περισσότερες οικογένειες και μονογονείς:

Από 20.000 σε 25.000 ευρώ και από 28.000 σε 35.000 ευρώ, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανεβαίνει από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο.

Επιπλέον, προβλέπεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί στα τέλη Ιουνίου, με συνολικό κόστος 240 εκατ. ευρώ και περίπου 975.000 νοικοκυριά δικαιούχους.

Πρακτικά, το επίδομα θα λάβει το 80% των οικογενειών με τέκνα στη χώρα.

Το σημαντικότερο στοιχείο για τους δικαιούχους είναι ότι η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία αίτηση, με την πίστωση των χρημάτων να έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Ιουνίου.

Διαβάστε εδώ όλα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης