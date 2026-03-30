Κατατίθεται αύριο στη Βουλή τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, μέτρο το οποίο επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, με τη νέα τροπολογία παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η υποχρέωση των πολιτών να καταβάλλουν τα ενοίκια μέσω τραπεζών. Έτσι, το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου.

Η παράταση, διάρκειας έξι μηνών, θεωρείται αναγκαία ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να αποφευχθούν πιθανά φαινόμενα δυσλειτουργίας στο σύστημα πληρωμών.